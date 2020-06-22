Посольство России в Молдове: акция "Минута молчания" в День памяти и скорби

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Сотрудники Посольства Российской Федерации в Республике Молдова стали плечом к плечу, выстроив цифру 79, которая напоминает о том, сколько лет прошло с момента, ставшего "водоразделом" между миром и войной, рубежом, который предстояло преодолевать великому советскому народу долгих 1 тысячу 418 дней и ночей.

Дипломатические работники таким образом присоединились к всероссийской акции "Минута молчания", вспомнив о страшных событиях 22 июня 1941 года.

Великая Отечественная война унесла 27 миллионов человеческих жизней. Самоотверженность, мужество, взаимоподдержка, сострадание и верность Родине. Все эти высшие человеческие качества привели советский народ к Победе.

Сегодня, когда на молдавской земле и в братских постсоветских республиках господствует мир, особенно трагической кажется дата, которая стала для потомков победителей Днем памяти и скорби.

Именно в этот день стоит низко поклониться тем, кто отстоял само право называться человеком, проводником мира и добра на всей планете.

В истории Молдовы есть еще одна дата - 24 августа. Именно в этот день страна стала свободной от румынско-немецкой фашистской скверны Именно в этот день жители этой солнечной страны получили возможность жить и созидать, строить ту солнечную республику, в которую стремились многие жители СССР.

Именно на этой водораздельной дате - 22 июня - стоит поклониться освободителям, сказать "спасибо" и по православной традиции зажечь свечу, как символ памяти, признательности, благодарности.

Сегодня молдавский народ свято хранит память о Великой Победе и жертвах, которые пришлось принести на алтарь всеобщей свободы. Страна по праву гордится 19-ю Героями Советского Союза, уроженцами республики, она помнит о своих 400 тысячах сыновей и дочерей, которые защитили ее честь, ее будущее.

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