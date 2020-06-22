00:07 23 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.00
  • UAH0.65
Поиск
Всероссийская акция Георгиевская ленточка.

Посольство России в Молдове: акция "Минута молчания" в День памяти и скорби

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
12440
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200622/30666681/sotrudniki-posolstva-rossii-v-moldove-originalno-vspomnili-o-nachale-vov.html

Коллектив дипломатического представительства присоединился ко всероссийской инициативе, посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Сотрудники Посольства Российской Федерации в Республике Молдова стали плечом к плечу, выстроив цифру 79, которая напоминает о том, сколько лет прошло с момента, ставшего "водоразделом" между миром и войной, рубежом, который предстояло преодолевать великому советскому народу долгих 1 тысячу 418 дней и ночей. 

Дипломатические работники таким образом присоединились к всероссийской акции "Минута молчания", вспомнив о страшных событиях 22 июня 1941 года.

Великая Отечественная война унесла 27 миллионов человеческих жизней. Самоотверженность, мужество, взаимоподдержка, сострадание и верность Родине. Все эти высшие человеческие качества привели советский народ к Победе. 

Сегодня, когда на молдавской земле и в братских постсоветских республиках господствует мир, особенно трагической кажется дата, которая стала для потомков победителей Днем памяти и скорби. 

Именно в этот день стоит низко поклониться тем, кто отстоял само право называться человеком, проводником мира и добра на всей планете. 

В истории Молдовы есть еще одна дата - 24 августа. Именно в этот день страна стала свободной от румынско-немецкой фашистской скверны Именно в этот день жители этой солнечной страны получили возможность жить и созидать, строить ту солнечную республику, в которую стремились многие жители СССР.

Именно на этой водораздельной дате - 22 июня - стоит поклониться освободителям, сказать "спасибо" и по православной традиции зажечь свечу, как символ памяти, признательности, благодарности.

Сегодня молдавский народ свято хранит память о Великой Победе и жертвах, которые пришлось принести на алтарь всеобщей свободы. Страна по праву гордится 19-ю Героями Советского Союза, уроженцами республики, она помнит о своих 400 тысячах сыновей и дочерей, которые защитили ее честь, ее будущее.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент Молдовы вручил Орден Республики еще двоим ветеранам ВОВ
Начало ВОВ: среди первых подвигов - те, которые совершили на молдавской земле
Теги:
посольство РФ в Молдове, День памяти и скорби, память, вов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Здесь прошла стихия.
Разбушевавшаяся стихия: последствия ливней в Яловенском районе - на фото
День памяти и скорби: в России призывают не допускать переписывания истории.
День памяти и скорби: в России призывают не допускать переписывания истории
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться