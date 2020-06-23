Нацкасса медстрахования отчитается за расходование публичных средств

В Молдове нередки ситуации, когда граждане вынуждены дополнительно оплачивать те услуги и медикаменты, которые должны быть покрыты полисом обязательного медицинского страхования. Какие меры приняло государство для решения данной проблемы?

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Недавно парламент в финальном чтении одобрил законопроект о деятельности Национальной кассы медицинского страхования (НКМС), который призван улучшить прозрачность работы ведомства.

Генеральный директор НКМС Валентина Булига заявила для Sputnik Молдова, что закон поможет дисциплинировать медицинские учреждения страны и не взимать с граждан дополнительной платы за компенсируемые полисом услуги и лекарства.

"В последнее время таких случаев все больше: люди из своего кармана оплачивают те медицинские услуги и медикаменты, которые уже предусмотрены полисом. Законопроект встанет на защиту граждан и повысит ответственность Национальной кассы медицинского страхования и других представителей медицинской сети. Другая проблема – это завышенная стоимость компенсируемых лекарств, а также монополия на рынке со стороны определенных медицинских и фармацевтических компаний", – пояснила Булига.

Согласно законопроекту, НКМС будет отчитываться о расходовании средств из фондов обязательного медицинского страхования. Также ведомство будет публиковать на своем сайте заключенные договора на оказание услуг или приобретение лекарств.

Медицинские и фармацевтические учреждения, с которыми заключены договора, в свою очередь будут публиковать отчеты о предоставляемых услугах.

Принятые меры призваны повысить прозрачность финансовой деятельности Национальной кассы медицинского страхования и всей медицинской сети. На данный момент бюджет организации составляет 8 миллиардов леев в год.

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