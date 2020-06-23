Забитая канализация и мусор: в Кишиневе намерены разобраться с проблемами

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. До 70-80% канализационных сетей на улице Албишоара города Кишинева забиты, очистка необходима также руслу реки Бык. Как сообщает в своем посте градоначальник Ион Чебан, это результат проверки, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители всех администраторов сетей, а также муниципальных служб.

"Опубликуем отчет. В нем будет отражен план действий, которые необходимо будет предпринять для очистки канализационных сетей и русла реки Бык", - отметил он.

Продолжаются работы по строительству станции очистных сооружений, перерабатывающей твердые бытовые отходы со свалки в Цынцаренах. Они проходят в соответствии с графиком.

На всеобщее обсуждение выставлено также положение о применении штрафов за сброс мусора в общественных местах. К середине июля документ будет предложен на рассмотрение на заседании Муниципального совета.

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