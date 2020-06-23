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Кишиневский Арбат

Куда переедет на время кишиневский "Арбат", и что появится вместо киосков

© Sputnik / Сергей Цуркану
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30665172/kuda-pereedet-na-vremya-kishinevskiy-arbat-i-chto-poyavitsya-vmesto-kioskov.html

Заместитель градоначальника Кишинева Инга Ионесий рассказала, как собираются благоустроить городское пространство.

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. Художники, продававшие картины и различные ремесленные работы в сквере имени Михая Эминеску, который с легкой руки горожан окрестили кишиневским Арбатом, временно переберутся на пешеходную аллею на улице Колумна. Связано это с тем, что сквер намерены благоустроить.

Как сообщила на оперативном совещании заместитель примара Инга Ионесий, подписано соглашение о спонсорстве по восстановлению сквера имени Михая Эминеску, и совсем скоро здесь начнутся работы.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Коснулась она также и вопроса сноса киосков. Уже 19 из них были эвакуированы с улицы Тигина, такая же участь ждет и остальные киоски. А на месте, где они находились, будет организована автостоянка.

На совещании также было пересмотрено положение о расположении в течение лета в общественных парках киосков, в которых идет продажа воды, мороженого и выпечки.

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Теги:
киоски, Кишинев


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