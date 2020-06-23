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Кишинев выходит из режима ЧП.

В Кишиневе планируют разработать новый троллейбусный маршрут

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30665475/v-kishineve-planiruyut-razrabotat-novyy-trolleybusnyy-marshrut.html

О новой линии, а также о ремонте дорог и земельных аукционах рассказал заместитель градоначальника Виктор Киронда.

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. Муниципальный проектный институт Chişinău Proiect разрабатывает троллейбусную линию, которая соединит улицы Гавриила Бэнулеску-Бодони и Василе Александри по улице Колумна, находящихся в центре Кишинева. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель столичного примара Виктор Киронда.

По его словам, главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений представит на платформе ArGis все проблемные сооружения Кишинева.

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Для ремонта моста на улице Михаила Витязул был запущен повторный аукцион, поскольку на первом этапе участники не были зарегистрированы. Также создана рабочая группа, которая занимается разработкой необходимой документации для покупки 100 автобусов, после чего начнется открытый тендер.

Как сообщил зампримара, на данный момент определено 45 земель, которые будут предложены на открытый тендер для строительства индивидуальных домов, многоквартирных домов или промышленных объектов.

Рыночная цена некоторых земель в настоящее время переоценивается. Все это будет включено в карту ArGis и предложено для одобрения на Муниципальном совете.

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Теги:
земли, троллейбусы, Кишинев


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