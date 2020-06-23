В Кишиневе планируют разработать новый троллейбусный маршрут

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. Муниципальный проектный институт Chişinău Proiect разрабатывает троллейбусную линию, которая соединит улицы Гавриила Бэнулеску-Бодони и Василе Александри по улице Колумна, находящихся в центре Кишинева. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель столичного примара Виктор Киронда.
По его словам, главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений представит на платформе ArGis все проблемные сооружения Кишинева.
Как сообщил зампримара, на данный момент определено 45 земель, которые будут предложены на открытый тендер для строительства индивидуальных домов, многоквартирных домов или промышленных объектов.
Рыночная цена некоторых земель в настоящее время переоценивается. Все это будет включено в карту ArGis и предложено для одобрения на Муниципальном совете.
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