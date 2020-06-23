Намерены ли в Приднестровье ужесточить карантинные меры

ТИРАСПОЛЬ, 23 июня – Sputnik. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Приднестровье и неисполнение отдельными категориями граждан и хозяйствующими субъектами карантинных требований повлекут за собой обоснованное возвращение к более жестким ограничениям. Об этом на совещании Оперативного штаба сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"Максимальная защита, массовое тестирование и своевременное лечение в условиях госпитальной изоляции – эта схема позволила приднестровскому Минздраву справиться с ситуацией и не допустить засилья инфекции", - отметил он.
Плохой пример
Возобновление деятельности будет возможно лишь после устранения всех организационных недостатков. Аналогичные меры принимаются в отношении нарушителей карантинных требований в любой сфере. Инспекционные группы работают повсеместно и без выходных.
Открытие оздоровительных лагерей и бассейнов
Между тем, в регионе продолжается введение послабления карантинного режима. Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, специально созданная комиссия проверяет готовность оздоровительных лагерей к приему юных посетителей – воспитанников социальных учреждений. Разрешения получены четырьмя учреждениями, расположенными в Тирасполе, Дубоссарах и в Слободзейском районе.
22 июня состоялся первый заезд. 271 ребенок, а также персонал, который будет находиться с детьми в лагерях, протестированы на COVID-19. Важное ограничение: воспитанники одних соцучреждений не должны контактировать с подопечными других.
С 22 июня возобновили работу и бассейны – крытые и расположенные на свежем воздухе. Санэпидемслужбой прописан жесткий регламент безопасного приема и обслуживания посетителей.
Рассматривается вопрос о размораживании деятельности каменского санатория "Днестр". Пока речь идет об оказании медицинских и лечебно-профилактических услуг исключительно приднестровцам.
Возвращение в строй лаборатории
На Оперштабе обсуждался также вопрос о приобретении второго комплекта оборудования для оснащения аналогичной лаборатории в Рыбнице.
"В Рыбнице расположена вторая госпитальная база, предназначенная для обслуживания севера Приднестровья. Она должна быть обеспечена всем необходимым. Оперативное проведение лабораторных исследований – крайне важный аспект", – подчеркнул Красносельский.
На данный момент выздоровело почти 80% от числа приднестровцев, заразившихся COVID-19 (922 из 1154). Показатель летальности сохраняется на уровне примерно 4% (44 умерших из общего числа носителей вируса). Треть случаев заболевания зарегистрировано среди мужчин, две трети носителей коронавируса – женщины.
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