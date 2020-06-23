Намерены ли в Приднестровье ужесточить карантинные меры

ТИРАСПОЛЬ, 23 июня – Sputnik. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Приднестровье и неисполнение отдельными категориями граждан и хозяйствующими субъектами карантинных требований повлекут за собой обоснованное возвращение к более жестким ограничениям. Об этом на совещании Оперативного штаба сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Максимальная защита, массовое тестирование и своевременное лечение в условиях госпитальной изоляции – эта схема позволила приднестровскому Минздраву справиться с ситуацией и не допустить засилья инфекции", - отметил он.

Плохой пример

В качестве плохого примера участники штаба упомянули расположенный в центре Тирасполя объект сферы общественного питания, администрация которого пренебрегла предписаниями и допустила ежедневное массовое бесконтрольное скопление граждан. При этом сотрудники заведения не обеспечили условия для оказания услуг на свежем воздухе (ограждение, дистанцированно установленная мебель). Объект закрыт на неделю.

Возобновление деятельности будет возможно лишь после устранения всех организационных недостатков. Аналогичные меры принимаются в отношении нарушителей карантинных требований в любой сфере. Инспекционные группы работают повсеместно и без выходных.

Открытие оздоровительных лагерей и бассейнов

Между тем, в регионе продолжается введение послабления карантинного режима. Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, специально созданная комиссия проверяет готовность оздоровительных лагерей к приему юных посетителей – воспитанников социальных учреждений. Разрешения получены четырьмя учреждениями, расположенными в Тирасполе, Дубоссарах и в Слободзейском районе.

22 июня состоялся первый заезд. 271 ребенок, а также персонал, который будет находиться с детьми в лагерях, протестированы на COVID-19. Важное ограничение: воспитанники одних соцучреждений не должны контактировать с подопечными других.

С 22 июня возобновили работу и бассейны – крытые и расположенные на свежем воздухе. Санэпидемслужбой прописан жесткий регламент безопасного приема и обслуживания посетителей.

Рассматривается вопрос о размораживании деятельности каменского санатория "Днестр". Пока речь идет об оказании медицинских и лечебно-профилактических услуг исключительно приднестровцам.

Возвращение в строй лаборатории

Как писал Sputnik , в конце прошлой недели вышла из строя тираспольская COVID-лаборатория. По словам главы Минздрава Кристины Албул, на текущей неделе будет установлено необходимое оборудование, имеющееся в наличии МВД. В перспективе ожидается поставка нового амплификатора, рассчитанного на проведение 180 тестов в сутки.

На Оперштабе обсуждался также вопрос о приобретении второго комплекта оборудования для оснащения аналогичной лаборатории в Рыбнице.

"В Рыбнице расположена вторая госпитальная база, предназначенная для обслуживания севера Приднестровья. Она должна быть обеспечена всем необходимым. Оперативное проведение лабораторных исследований – крайне важный аспект", – подчеркнул Красносельский.

На данный момент выздоровело почти 80% от числа приднестровцев, заразившихся COVID-19 (922 из 1154). Показатель летальности сохраняется на уровне примерно 4% (44 умерших из общего числа носителей вируса). Треть случаев заболевания зарегистрировано среди мужчин, две трети носителей коронавируса – женщины.

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