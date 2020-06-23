Премьер: примем меры для ликвидации последствий проливных дождей

Села Яловенского района оказались залиты водой, а местные дороги размыты в результате осадков, выпавших в последние несколько дней.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетил накануне село Ханска Яловенского района, которое серьезно пострадало от проливных дождей, прошедших в Молдове в эти выходные.

По словам примара села Елены Мошнегуцу, дождь в этой зоне шел шесть дней подряд, а самый сильный ливень обрушился на село 21 июня. В результате водой были размыты множество участков местных дорог с гравийным покрытием. Кроме того, после подъема воды в местном водоеме были затоплены сельскохозяйственные угодья, залиты семь домохозяйств.

О разрушениях, которые нанесли ливни, премьеру сообщил и примар села Молешть Михаил Катан.

Премьер-министр отметил, что необходимо как можно быстрее оценить ущерб, нанесенный домохозяйствам, а также стоимость работ по восстановлению дорог и очистке русла реки, из которой наполняется местный водоем. Эту информацию необходимо представить правительству, которое выделит ресурсы для восполнения потерь.

Кроме того, премьер выслушал доклад о ходе подготовки строительной площадки для выполнения работ на участке дороги Костешть-Молешть. В соответствии с заключенным контрактом, будет построено около 4,4 километров дороги, бюджет строительства составит около 21,6 миллиона леев. Завершить работы планируется в 2020 году.

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