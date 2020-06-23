Как изменилась инфраструктура Молдовы за последние 30 лет: мнение эксперта

Сегодня года исполнилось 30 лет со дня провозглашения суверенитета Республики Молдова. О том, как эволюционировала инфраструктура страны за три десятилетия, для Sputnik Молдова рассказал эксперт Олег Тофилат.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. По мнению эксперта по вопросам инфраструктуры и транспорта, за все время существования суверенной Молдовы самых больших успехов в развитии достигла логистическая инфраструктура. Международный аэропорт Кишинева был модернизирован, а состояние дорог значительно улучшилось.

"С 2002 года наш аэропорт функционирует на качественно более высоком уровне. Общее состояние дорожных артерий страны также улучшилось по сравнению с советским периодом", – отметил эксперт.

Железнодорожный и водный транспорт в упадке

Намного хуже обстоят дела в железнодорожной сфере – за последние годы она существенно деградировала. По словам Тофилата, это естественный процесс – на длинные расстояния пассажиры предпочитают путешествовать самолетами, а на короткие – автомобилями и автобусами.

Также за последние 30 лет в Молдове фиксируется значительный упадок в сфере водного транспорта. "Однако не стоит забывать о том, что у нас есть Международный порт Джурджулешты. Это очень важный транспортный узел для международной торговли, осуществляемой нашей страной", – пояснил эксперт.

Напомним, что в Молдове действует несколько экономических агентов, оказывающих услуги по водным перевозкам на внутреннем и международном уровнях: публичный институт "Капитанская служба Джурджулештского порта", государственные предприятия "Речной порт Унген", "Судовой регистр" и "Bacul Molovata" ("Паром Моловата").

Также на отечественном рынке речных перевозок работают несколько частных компаний. Самая крупная из них – "Danube Logistics", которая является генеральным инвестором и оператором Международного порта Джурджулешты.

Мало школ и больниц, зато провели интернет

Социальная инфраструктура также сильно деградировала – особенно это касается школ и медучреждений в сельской местности. Зато на фоне развития глобальных современных технологий в Молдове достигла небывалых высот сфера ИТ.

"Развитие информационно-коммуникационных технологий начиналось с нуля. 30 лет назад показателем успеха считалось наличие телефона в доме, особенно в селах. Сегодня вся территория страны покрыта мобильной связью и интернетом", – констатировал Тофилат.

Городская, культурная и спортивная инфраструктура в плачевном состоянии

Согласно мнению эксперта, и в 80-е годы прошлого века уровень развития городской инфраструктуры в Молдове был не на высоте, а сейчас ситуация ухудшилась еще больше. Это касается систем жизнеобеспечения, к которым относятся водоснабжение, канализация, вывоз мусора, а также рекреационной инфраструктуры – парков, скверов, фонтанов и прочих общественных мест.

Не лучше обстоят дела с культурными и спортивными объектами. "Театры, музеи, концертные залы, стадионы, бассейны – все это, к сожалению, в плачевном состоянии", – подчеркнул Тофилат.

Какова ситуация в промышленном секторе?

Эксперт воздержался от сколь-либо точных оценок эволюции промышленной инфраструктуры в Молдове. "У нас появились новые предприятия, но те заводы и фабрики, которые работали в 80-х годах, практически полностью исчезли", – заявил Тофилат.

Напомним, что правительство разработало Национальную стратегию индустриализации Молдовы до 2030 года. Проект предполагает, в частности, ретехнологизацию предприятий, привлечение внешних и внутренних инвестиций, региональное развитие, а также рост числа работников в промышленном секторе.

О сельском хозяйстве замолвите слово…

По мнению Тофилата, инфраструктура аграрного сектора Молдовы достигла определенного антирекорда и находится в состоянии глубокой деградации.

Огромной проблемой для сельского хозяйства остается отсутствие ирригационных систем, что значительно снижает урожайность сельхозугодий, особенно в периоды продолжительной засухи.

Для решения проблемы Минсельхоз предложил передать системы орошения в управление локальных ассоциаций пользователей воды. Правительство призвало местные власти создавать подобные объединения в населенных пунктах.

Согласно данным Агентства "Воды Молдовы", если в начале 90-х годов прошлого века площадь орошаемых земель в республике составляла около 300 тысяч гектаров, то в 2019 году этот показатель упал до 4 тысяч гектаров.

Советские ирригационные системы были спроектированы таким образом, что могли обслуживать большую площадь орошения – такую как территория колхоза или совхоза. После разделения земель на более мелкие участки и их отчуждения частным лицам мощные системы орошения остались невостребованными.

В результате они были демонтированы и сданы на металлолом, а создание новых систем ирригации оказалось непосильной задачей как для владельцев земельных участков, так и для государства.

Модернизация инфраструктуры требует "много труда и терпения"

По словам Тофилата, нынешний кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще раз показал: нужно срочно заняться проблемами инфраструктуры страны во всех сферах, иначе Молдова рискует стать жертвой еще более глубокой деградации.

"Для качественных изменений необходима мобилизация всего общества. Нужно определить потребности, найти финансы и начать претворять проекты в жизнь", – заключил эксперт.

Модернизация инфраструктуры страны – это сложная, нетривиальная задача, которая требует много труда и терпения. Тофилат уверен: граждане Молдовы могут жить лучше, нужно только искренне этого захотеть.

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