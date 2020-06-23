Минздрав опубликовал обновленные данные по ситуации с COVID-19 в Молдове

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. К утру вторника количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 14 тысяч 363, из них 1175 в Приднестровье, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 130 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 476 человек, из них 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1177 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

Также за последние сутки выписаны из больниц 193 пациента.

На сегодняшний день подтвержден 2 тысячи 201 случай инфицирования среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 557, медсестры - 879, фельдшеры - 115, фармацевты - 26, вспомогательный персонал - 624 человека.

Зарегистрированы еще четыре летальных исхода от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество погибших достигло 484 случаев.

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