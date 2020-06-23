В Молдове отмечают Международный олимпийский день

Памятная дата в честь возрождения олимпийского движения ежегодно отмечается во многих странах мира, начиная с 1948 года.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Глава Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы (НОСК) Николай Журавский поздравил спортсменов и всех жителей нашей страны с Международным Олимпийским днем.

"Олимпийский день — прекрасная возможность поделиться олимпийскими ценностями дружбы, совершенства и уважения. Это также возможность начать призыв к физическим упражнениям и здоровому образу жизни, потому что сейчас, как никогда, мы понимаем, насколько важна роль спорта для здоровья человека", - говорится в обращении главы НОСК.

Журавский призвал оказать спортсменам Республики Молдова поддержку в контексте подготовки к XXXII Олимпийским играм в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Олимпийский день, который ежегодно отмечается 23 июня, был установлен Международным олимпийским комитетом (МОК) в январе 1948 года в честь дня возрождения Олимпийских игр в 1894 году.

Национальная олимпийская сборная Республики Молдова впервые выступила на зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехамере. На летних Олимпийских играх 1992 года молдавские спортсмены входили в состав единой команды СНГ, завоевав золотые, серебряные и бронзовые медали.

Национальный олимпийский комитет РМ был основан в 1991 году и признан Международным олимпийским комитетом в 1993 году.

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