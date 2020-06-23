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Игорь Додон

Президент Молдовы отправляется с визитом в Москву

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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19330
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30675263/prezident-moldova-otpravlyaetsya-vizit-moscow.html

Глава государства рассказал о своих планах в рамках поездки в Российскую Федерацию. Помимо участия в параде Победы президент рассчитывает обсудить с зарубежными коллегами развитие двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с двухдневным рабочим визитом в Москву.

"Отправляюсь с двухдневным рабочим визитом в Москву, где, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, буду присутствовать на военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, что в параде участвуют 75 военнослужащих Роты почетного караула Национальной армии Молдовы",- написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон рассказал, что рассчитывает обсудить с Путиным во время визита в Москву
По его словам, кроме того, в ходе рабочих встреч с зарубежными коллегами он рассчитывает обсудить развитие двусторонних отношений, прежде всего - торгово-экономических связей.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

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Молдавский президент Игорь Додон ранее принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в параде Победы в Москве. 

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