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Последствия непогоды

Последствия непогоды в Молдове: специалисты оценивают ущерб от ливней

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30676244/Posledstviya-nepogody-v-Moldove-spetsialisty-otsenivayut-uscherb-ot-livney.html

Сразу несколько населенных пунктов в разных регионах республики пострадали в результате проливных дождей.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В результате проливных дождей, которые прошли в республике в понедельник, 22 июня, пострадали несколько населенных пунктов. В некоторых случаях потребовалась помощь спасателей. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Так, в селах Ширеуць, Бричанского района, и Новых Кырнаценах, Каушанского района из-за обильных осадков оказались подтоплены несколько домохозяйств.

Непогода затронула и Яловенский район.

"Здесь потребовалась помощь бригад регионального поисково-спасательного отряда №1 из Кишинева, который прибыл в село Ханска. Специалисты откачали воду из восьми колодцев и вывезли грязь из домохозяйств", - отметили в инспекторате.

В Скоренах, Страшенского района, обильные осадки стали причиной поломки ветки ирригационной системы протяженностью в 100 метров.

В Леова вода нанесла ущерб как минимум пяти домам, погибло несколько десятков домашней птицы.

Помощь спасателей потребовалась и в населенном пункте Буцены, Хынчещсткого района, где водой подтопило четыре жилища. Кроме того, там серьезно пострадали дороги. Ущерб зарегистрирован и в селах Черешты и Грозешты, Ниспоренского района, где оказались размыты свыше четырех километров дорог.

Сильный дождь
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Из-за дождей пострадали и сельскохозяйственные культуры в Сорокском и Ниспоренском районах. На местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям для оценки ущерба", - отметили в инспекторате.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила во вторник новый "желтый код" метеоопасности в связи с дождями и грозами. 

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В некоторых регионах Молдовы действуют желтый и оранжевый уровень гидрологической опасности.

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