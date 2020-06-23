Без работы, с замашками Остапа Бендера, и - уже в наручниках

Не перевелись авантюристы, которые ради денег готовы пойти на любой обман, рискуя получить длительный тюремный срок, случай в Бельцах - доказательство тому.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Безработного из Бельц задержали сотрудники Северного управления Национального антикоррупционного центра (НАЦ) по подозрению в получении взятки в 10 тысяч леев.

Мужчина вымогал мзду у молодого человека, пообещав ему посодействовать в приостановлении уголовного дела, возбужденного ранее. Подозреваемый заявил, что у него есть связи в Инспекторате полиции города, и, воспользовавшись ими, он сможет "замять" дело.

Но мошенник и не подозревал, что молодой человек, с которым он вроде пришел к согласию, обратился с заявлением в НАЦ.

Мздоимца взяли с поличным в момент получения затребованной суммы. При этом, банкноты были обработаны невидимой краской - на них нанесли надпись "mita" ("взятка" - ред.).

Если вина мошенника будет доказана в суде, ему грозит от 2 до 6 лет тюремного заключения и штраф в размере от 3 до 4 тысяч условных единиц ( 150-200 тысяч леев).

На данный момент следователи НАЦ устанавливают причастность других лиц к мошеннической сделки с целью определение их виновности и мер пресечения, которые могут быть предприняты в отношении "подельников" задержанного.

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