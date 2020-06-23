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Владимир Воронин

Воронин о Декларации о суверенитете: пока не сумели использовать ее возможности

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30677336/voronin-deklaratsia-suverenitet-poka-ne-sumeli-ispolzovat-ee-vozmozhnosti.html

Третий президент Молдовы прокомментировал, какой путь проделала республика с момента провозглашения своего суверенитета.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Молдова не сумела воспользоваться всеми возможностями, предоставленными декларацией о суверенитете. Об этом заявил в интервью радиостудии Sputnik третий президент республики, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

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"В день принятия декларации о суверенитете этот документ восприняли на эмоциях – с большим ожиданием и с большой надеждой, что будет. В то же время многие из нас, и не скрою, честно скажу, и я тоже не знал, что будет происходить, и куда мы все будем двигаться", - отметил Воронин.

По его словам, в тот момент никто четко не понимал, сможет ли страна самостоятельно встать на ноги и стать по-настоящему суверенным и независимым государством.

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"По большому счету мы не сумели использовать те возможности, предоставленные декларацией о суверенитете", - подчеркнул лидер ПКРМ.

Как считает собеседник, многое из того, что было объявлено тогда, а потом закреплено в Декларации о независимости и затем - в Конституции, не реализовано, многим пренебрегли.

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"Просто не научились выполнять законы, соблюдать Конституцию, организовывать жизнь в независимом, суверенном государстве... До сих пор мы смотрим то на Восток, то на Запад, не понимая, что все зависит только от нас, от граждан Молдовы, все то, что мы должны делать", - сказал Воронин.

Он отметил, что конечно, есть внешние факторы, геополитика, но за это время Молдова стала как независимая, суверенная страна членом порядка 80 различных международных организаций.

"У нас есть дипломатические представительства в большом количестве стран. То есть, в этом плане у нас, конечно, основы суверенитета есть, но другое дело – насколько мы суверенны в решении многих проблем организации нашей внутренней жизни. Вот здесь есть вопросы", - сказал Воронин.

Декларация о суверенитете Молдавской Советской Социалистической Республики была принята Верховным Советом МССР в Кишиневе 23 июня 1990 года. Документ должен был послужить основой для разработки новой Конституции республики, разработки и заключения Союзного договора в сообществе суверенных государств.

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