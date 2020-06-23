Кишиневский след: что происходит с домом, где жила актриса Светлана Крючкова

Светлана Ивановна родилась в молдавской столице. Свое детство и частично юность она провела в доме по адресу Щусева, 37.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Народная артистка СССР Светлана Крючкова накануне отметила 70-летний юбилей. Ее ранняя биография тесно связана с Кишиневом. Светлана Ивановна родилась в молдавской столице. Свое детство и частично юность она провела в доме по адресу Щусева, 37. Воспоминания о родном дворе несколько лет назад актриса описала в трогательной новелле, которую посвятила своим кишиневским друзьям.

Дом, где жила актриса Светлана Крючкова. © Sputnik /

Дом, где жила актриса Светлана Крючкова. © Sputnik /

Дом, где жила актриса Светлана Крючкова. © Sputnik /

Дом, где жила актриса Светлана Крючкова. © Sputnik /

Дом, где жила актриса Светлана Крючкова. © Sputnik / 1 / 5 © Sputnik / Дом, где жила актриса Светлана Крючкова.

"Мы организовали собственный театр, устраивали представления, собирали взрослых и детей со всех дворов. Зрители рассаживались, мы открывали занавес... У нас была своя футбольная команда, мы играли в пионерский лагерь, моя старшая сестра считалась вожатой - мы полностью были на "самоокупаемости". Наш двор считался самым интересным, около него клубились остальные, вся жизнь концентрировалась вокруг", - писала Крючкова.

Дом, в котором провела детство знаменитая актриса, сохранился до сих пор. Как рассказал один из его нынешних владельцев Иван Георгиев, о том, что в нем когда-то жила Светлана Ивановна, хорошо знают все жильцы.

"Года три назад она приезжала сюда в гости, посмотреть на это здание. Общалась с соседями. Те, кто постарше помнят, что здесь когда-то жила Крючкова", - рассказал Георгиев.

Само здание, в котором когда-то провела детство известная актриса, является памятником архитектуры. Оно было построено в 1904 году. Организатором строительства и его первым владельцем был кишиневский мещанин Герш Мошкович Хазин-Авербух. До сих пор на главном фасаде сохранился первоначальный декор: обрамление входного проема, каннелюры и другое.

В 1915 году дом перешел в собственность кишиневца Мойши Шлемовича Ройзина, который сдавал в нем квартиры. После Второй мировой войны уже советские власти также использовали здание под коммунальное жилье. Сейчас памятник архитектуры находится во владении двух хозяев. Его техническое состояние требует капитального ремонта, однако владельцы не могут приступить к работам из-за судебных тяжб, рассказал Георгиев.

"У нас в планах отреставрировать фасад и повесить табличку с исторической справкой о том, кто в нем жил и когда его построили. Обязательно укажем, что здесь жила Светлана Ивановна Крючкова. Нам будет приятно это сделать", - отметил собеседник.

Как утверждают жильцы, они готовы сделать капитальные работы для того, чтобы памятник архитектуры простоял еще сто лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova