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Автобусы перед рейсом.

В Молдове возобновились автобусные рейсы в Москву: какова цена проезда

© CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30678818/v-moldove-vozobnovilis-avtobusnye-reysy-v-moskvu-kakova-tsena-proezda.html

Вскоре по маршруту до столицы Российской Федерации будет отправляться также автобус из райцентра Чадыр-Лунга.

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. В Молдове возобновлены регулярные автобусные рейсы из Москвы в Кишинев. С 27 июня появится возможность добраться до российской столицы из южного города Молдовы - Чадыр-Лунги.

"Ежедневно автобус будет отправлятьcz из Кишинева с Северного автовокзала в 09.15. Пассажиры, желающие выехать, должны приобрести билеты до таможни "Троебортное". Регулярный рейс из Чадыр-Лунги будет отправляться в 15.10 и проходить через Чимишлию, Каушаны, Штефан-Водэ", - отметили в компании Современные автостанции.

Северный автовокзал. Архивное фото.
© Sputnik / Осматеско Дмитрий
С понедельника возобновляется автобусный маршрут Кишинев-Одесса
Стоимость билетов серьезно разнится. Приобретенный на кишиневский рейс будет стоит 1000 леев, а вот на тот, что идет из Чадыр-Лунги, уже обойдется путешественнику в 1800 леев.

В компании также напоминают о том, что необходимо иметь при себе российский паспорт или вид на жительство.

При отъезде официальный представитель перевозчика предоставит каждому пассажиру информационную помощь о том, как осуществлять транзит через Украину, в том числе об условиях пересечения границы с Российской Федерацией.

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Теги:
Кишинев, Москва, рейсовый автобус, автобусы, рейсы


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