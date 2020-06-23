ЦИК: какие партии могут участвовать в местных выборах в сентябре

Порядка 50 политических формирований имеют право выдвинуть кандидата на пост примара в двух населенных пунктах в Дондюшанском и Теленештском районах.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала список партий и других социально-политический организаций, у которых есть право принять участие в местных выборах, запланированных на 6 сентября 2020 года. Речь идет об организации голосования на посты примаров в коммуне Тырнова, Дондюшанского района, и в селе Нукарены, Теленештского района.

Как пояснил глава Центризбиркома Дорин Чимил, согласно местному законодательству, выдвигать кандидатов на выборах при условии соответствия всем требованиям, установленным Кодексом о выборах, могут партии и другие общественно-политические организации, зарегистрированные в установленном порядке до назначения выборов.

"Таким образом, 47 политических формирований имеют право выдвинуть кандидата на пост примара в этих двух населенных пунктах в Дондушанском и Теленештском районах", - отметили в ЦИК.

Среди политформирований, которые могут предложить своих выдвиженцев для участия в электоральной гонке: Демпартия Молдовы, Партия коммунистов Республики Молдова, Аграрная партия Молдовы, Социалистическая партия Молдовы, Партия закона и справедливости, Христианско-демократическая народная партия, Движение профессионалов "Speranta-Надежда", Либеральная партия, Партия трудящихся, Социал-демократическая партия, Движение "Forta Noua" ("Новая сила"), Партия социалистов Республики Молдова, партия "Шор", Зеленая экологическая партия, Партия "Новый исторический выбор", "Наша партия", Республиканская партия Молдовы, Партия "Мы" (Partidul Politic "Noi"), Центристский союз Молдовы, Европейская партия, Народно-демократическая партия Молдовы, Партия "Moldova Unită – Eдиная Молдова", Партия консерваторов, Национал-либеральная партия, Союз спасения Бессарабии, Партия Moldova mare, Либерально-демократическая партия Молдовы, Движение ромов Республики Молдова, Партия "Патриоты Молдовы", Партия Европейские Левые, Народное движение Антимафия, Народная партия Республики Молдова, Партия "Демократия — дома", Партия регионов Молдовы, Народно-социалистическая партия Молдовы, Партия "Демократическое действие", Партия "Возрождение", Партия "Платформа "Достоинство и правда", Румынская народная партия, Партия "Родина", Русско-славянская партия Молдовы, Партия прогрессивного общества, Европейская народная партия Молдовы, Партия национального единства, Партия "Действие и солидарность", Партия "Воля народа", Партия "Гражданский конгресс".

В Нукаренах и Тырнова выборы должны были состоятся еще 17 мая, однако в связи с режимом чрезвычайного положения, который был введен в стране 17 марта и продлился до 15 мая, Центральная избирательная комиссия приняла решение их отложить.

В начале июня члены ЦИК приняли решение перенести дату выборов на 6 сентября.

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