Минздрав: в Молдове подтвержден 351 новый случай COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 14 тысяч 714.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Еще 351 случай инфицирования коронавирусом нового типа подтвержден лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За минувшие 24 часа проведено 1787 тестов, при этом повторно - 468. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 24 сотрудников системы здравоохранения.

За последние сутки излечились 193 человека, а 10 скончались. В тяжелом состоянии находятся 476 пациентов, 27 подключены к ИВЛ.

Общее число выздоровевших достигло 8 тысячи 212, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 490.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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