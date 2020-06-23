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Водохранилище Костешты-Стынка

В реке Прут резко поднялся уровень воды: существует ли риск наводнений

© Photo : Facebook / Costel Alexe
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200623/30680827/v-reke-prut-rezko-podnyalsya-uroven-vody-suschestvuet-li-risk-navodneniy.html

В результате обильных дождей, прошедших за последнее время по всей территории Молдовы, существенно поднялся уровень воды в реке Прут. Грозит ли прибрежным населенным пунктам затопление?

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы сообщила о значительном повышении уровня воды в реке Прут. Больше всего эта ситуация коснулась отрезка от села Крива до водохранилища Костешты-Стынка. Вода вышла из берегов и в окрестностях городов Бричаны и Единцы.

"Уровень воды в реке Прут поднялся примерно на один метр, но возможен и дальнейший рост. Все зависит от количества осадков в последующие дни. Что касается реки Днестр – там уровень воды остался неизменным", – рассказала для Sputnik Молдова представитель Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Валентина Череш.

В зоне риска водохранилище Костешты-Стынка – самое большое на реке Прут. Его площадь составляет 140 тысяч гектаров.

Река. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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"На данный момент опасности затопления нет. Текущая отметка уровня воды в водохранилище составляет 90,1 метр, в то время как его максимальная емкость – 91,15 метров", – заявил для Sputnik Молдова Андрей Иванков, исполняющий обязанности администратора Гидроэнергоузла Костешты.

После объявления в Румынии желтого и красного кода гидрологической опасности уровень воды в водохранилище Костешты-Стынка существенно поднялся. Для инспекции ситуации водохранилище посетил министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии Костел Алексе.    

"В 2008 и 2010 годах именно благодаря высокой аккумулирующей способности водохранилища Костешты-Стынка нам удалось избежать больших паводков на внутренних реках и затопления прибрежных населенных пунктов на обоих берегах Прута", – написал Костел Алексе на своей странице в Фейсбуке.  

Также министр призвал население избегать поездок в те места, которые находятся под угрозой затопления.

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