В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 июля

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В Молдове до 15 июля продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла во вторник Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

В период чрезвычайного положения в здравоохранении ограничивается:

При этом в решении комиссии указано, что разрешается организация массовых мероприятий единовременного характера, но число их участников не должно превышать 50 человек. Также необходимо соблюдать все меры предосторожности. Кроме того организаторы таких мероприятий должны в обязательном порядке составлять списки эпидемиологического учета (документ включается фамилию, имя, персональный код, номер телефона, email и место проживания). Подобные мероприятия, как отмечено в тексте постановления, не могут проводиться рядом с государственными учреждениями, школами, больницами или другими местами с высоким риском заражения.

С 1 июня 2020 возобновляется вся экономическая деятельность за исключением указанных выше пунктов. При этом должны соблюдаться все меры по борьбе и предотвращению распространения COVID-19.

В тексте постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья указано, что "до 15 июля сохраняются условия, ограничения и исключения для лиц, пересекающих государственную границу, предусмотренные пунктами 10, 12, 13, 14 постановления №11 от 15 мая 2020 года с последующими изменениями".

"В зависимости от изменения эпидемиологической ситуации в связи с COVID–19 ограничительные меры могут быть пересмотрены", - сказано в постановлении.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova