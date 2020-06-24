Врач-инфекционист: граждане Молдовы не понимают всей опасности коронавируса

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Некоторые молодые люди и представители среднего возраста решили, что кого-кого, а их вирус нового типа не затронет, поэтому так халатно относятся к мерам карантинной безопасности, не веря в то, что COVID-19 вообще существует. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Я не могу понять, зачем некоторые люди вбрасывают фейки о том, что вируса нет. Достаточно посмотреть, как сильно он влияет на организм человека. К сожалению, в Молдове многие люди не верят, что этот вирус существует. Поэтому установилась такая безответственная модель поведения", - рассказала медик. © AP Photo / Xiong Qi / Xinhua Ученые: коронавирус пришел в Китай задолго до объявленной в декабре эпидемии

Длительный карантин и введение в стране чрезвычайного положения были, по словам специалиста, вынужденными, но правильными мерами. Надежда на скорое избавление от коронавируса в Молдове была, и медики даже надеялись, что инфекционная угроза отступит, но фактор расслабленности населения внес свои коррективы со снятием ЧП, и сейчас сложно прогнозировать, когда COVID-19 уйдет из страны.

"Даже зайдя в супермаркет можно увидеть, как люди пренебрегают мерами карантинной безопасности, не соблюдают социальную дистанцию, маски носят лишь как аксессуар, а не средство защиты", - подчеркнула собеседница.

В этом году сложно прогнозировать, когда жители республики смогут выехать за рубеж на отдых. Частично вина лежит на самих людях, они не поняли, что необходимо было еще немного потерпеть, не расслабляться и не пускать ситуацию с вирусной угрозой на самотек. © Sputnik / Мигель Кандела Названы самые опасные распространители коронавируса

"Не стоит сегодня обижаться на государства, которые не принимают граждан Молдовы, которую включили в "красную зону" государств с повышенной опасностью распространения коронавируса. Еще весной у нас были неплохие данные по уровню заболеваемости на миллион населения. И вдруг последовал такой провал", - отметила Кирьякова.

Сегодня, по мнению врача, сложно предугадать, когда вирусная угроза уйдет из Молдовы. Сегодня вся жизнь в стране заключается в текущем дне. Однако есть и повод для оптимизма - эксперт уверена, что к осени будет разработана вакцина от COVID-19, а усилия мировой науки приведут к тому, что COVID-19 удастся решительно победить.

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