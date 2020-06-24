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Шлагбаун, архивное фото

Граждане Молдовы возвращаются: почти три тысячи человек въехали в страну

© CC0 / Pixabay / YvonneH
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30687832/grazhdane-moldovy-prodolzhayut-vozvraschatsya-v-stranu.html

Тысячи граждан Молдовы пересекли за минувшие сутки границу страны. В то же время за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. За последние сутки пограничные пункты пропуска республики пересекли 6 тысяч 635 человек. Из них 2 тысячи 959 граждан вернулись на родину. Таковы данные Пограничной полиции республики.

КПП
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
На молдавско-украинской границе возобновили работу шесть КПП

На молдавско-румынском отрезке границы в страну въехали 1 тысяча 688 граждан, 661 вернулся через кордоны с Украиной, 610 человек прилетели в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами.

Наиболее оживленным КПП на границе стали Леушены - 1 тысяча 93 граждан прибыли именно через этот пункт. Затем следует Кишиневский аэропорт. Через него в страну вернулись 610 человек, далее - Скулены 301 гражданин.

Через КПП Джурджулешты вернулись на родину 290 жителей Молдовы, еще 186 прибыли через КПП Тудора.

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Между тем, за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось.

"В шести эпизодах были зафиксированы попытки нарушения режима - люди без документов окольными путями пытались обойти кордоны. В одном случае человек пытался нарушить карантинные меры, введенные по случаю пандемии коронавируса в стране", - говорится в сообщении Пограничной полиции. 

Всего за прошедшие сутки температуру тела на границе проверили у 6 тысяч 635 человек, как на въезде, так и на выезде.

Эпидемиологические листки заполнили 2 тысячи 959 человек.

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