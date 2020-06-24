Спасатели оценивают ресурсы на случай возможного разлива реки Прут

В связи с этой ситуацией ГИЧС созвал заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям районов, которым грозит опасность.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Спасатели предупреждают, что в реке Прут может значительно подняться уровень воды. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что в верхнем течении реки Прут на территории Украины выпал большой объем осадков. Из-за этого в период с 23 по 29 июня в реке вода может подняться на 1,80 – 2,20 метров.

Опасность затопления в таком случае будет грозить селу Крива и городу Костешть-Стынка вплоть до 23 июля. Спасатели предупреждают, что может произойти выход воды на пойму в районе Бричан и Единец.

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В связи с этой ситуацией ГИЧС созвал заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям районов, которым грозит опасность. В дальнейшем специалисты будут следить за состоянием реки.

"Чиновники местных органов государственной власти должны оценить состояние защитных дамб, создавая наблюдательные посты подле реки Прут, чтобы постоянно следить за ситуацией и информировать о возможной опасности наводнения", - говорится в сообщении ГИЧС.

В то же время руководство ГИЧС поручило провести оценку необходимых сил, которые могут понадобиться при наводнении, а также необходимых резервов для ликвидации последствий.

В ходе заседаний был рассмотрен "План гражданской защиты районов в чрезвычайных ситуациях" на случай наводнения в определенных населенных пунктах. Ситуация с уровнем подъема воды на реке Прут дополнительно контролируется через территориальные органы ГИЧС.

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