COVID-19 в Молдове: излечились 8400 пациентов

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. К утру среды в Молдове подтверждены 14 тысяч 714 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1181 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализирован 71 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 416 человек, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1167 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За сутки выздоровели еще 188 человек, а всего выписаны 8 тысяч 400.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 239 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 568, медсестры - 888, фельдшеры - 116, фармацевты - 26, вспомогательный персонал - 641.

Минздрав сообщил о еще 2 летальных исходах. Скончалась 67-летняя женщина в Бельцах. Ее госпитализировали в местную больницу 22 июня, у нее было повышенное давление и сахарный диабет второго типа.

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В Кишиневе умерла еще одна женщина в возрасте 90 лет. Ее госпитализировали 13 июня. Она поступила в больницу с ангиной, также страдала от гипертонии и других сердечных заболеваний.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 492 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А до 15 июля в стране действует режим ЧП в области здравоохранения.

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