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Премьер-министр Ион Кику посетил гидроэнергетический узел Костешты-Стынка.

Премьер изучил риск наводнений в рабочей поездке на гидроузел Костешты-Стынка

© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30689889/premer-izuchil-risk-navodneniy-v-rabochey-poezdke-na-gidrouzel-kosteshty-stynka.html

Ион Кику отметил, что в Резервном фонде правительства аккумулированы средства, которые будут использованы в случае необходимости для борьбы с наводнениями.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Оценка риска наводнений, связанных с проливными дождями, стала целью визита премьер-министра Иона Кику на гидроэнергетический узел Костешты-Стынка. Недавно прошедшие ливни стали причиной наводнений на территории Молдовы, Румынии и Украины.

Премьера сопровождали руководители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Агентства "Апеле Молдовей", Государственной гидрометеорологической службы, которые проинформировали главу правительства об изменении уровня воды в реке Прут и прогнозах на следующий период.

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По сообщению руководителей Генерального департамента по чрезвычайным ситуациям, после изучения гидрологической обстановки были определены места, которые подвержены риску наводнений, определены меры противодействия затоплению.

Премьер-министр призвал использовать опыт, накопленный во время наводнений 2008 и 2012 годов. Кику также отметил, что в Резервном фонде правительства аккумулированы средства, которые будут использованы в случае необходимости для борьбы с наводнениями. Он призвал мобилизовать все ответственные государственные органы для управления ситуацией в случае, если река Прут выйдет из берегов.

"Необходимо составить список домов, которые находятся в зоне риска, чтобы информировать местных жителей и подготовить их безопасную эвакуацию. Пожалуйста, убедитесь, что у нас все готово", - обратился премьер к сопровождающим.

ГЭС Костешты-Стынка была построена в 1978 году. Водохранилище длиной 70 км способно аккумулировать 1 миллиард 285 миллионов кубических метров воды. Ширина плотины гидроузла составляет 710 метров. Установленная мощность ГЭС — 32 МВт, из которых 16 МВт - это мощность генератора, расположенного на территории Республики Молдова. Расход воды, выходящей из турбины, составляет 65 кубометров в секунду.

На Костештской ГЭС работают 27 человек. Гидроэнергетический узел вырабатывает до 6 процентов электроэнергии, производимой в Молдове.

В 2019 году выручка гидроэлектростанции Костешты-Стынка превысила 51 миллион леев.

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Теги:
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