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Ремонт дороги.

Одним кругом ада в столице меньше — завершается ремонт улицы Данте Алигьери

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30690295/odnim-krugom-ada-menshe-zavershaetsya-remont-ulitsy-dante-aligeri-v-stolitse.html

Эта улица нуждалась в капитальном обновлении еще четыре года назад, однако к работам удалось приступить только сейчас, отметил генпримар Кишинева.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Менее чем через месяц будут завершены работы по приведению в должный порядок улицы Данте Алигьери в кишиневском секторе Ботаника. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, проезжая часть и тротуары были практически полностью разрушены и нуждалась в проведении капитального ремонта еще четыре года назад. Прошедшие ливневые дожди окончательно размыли покрытия.

Проезжую часть шириной 6 метров сейчас готовят к асфальтированию, с обеих сторон будут оборудованы тротуары и установлены бордюры. 

Дорожные работы.
© Sputnik /
Что будет с тротуарами и дорогами в Кишиневе - Ион Чебан дал ответ

Параллельно проведены работы по восстановлению подпорной стенки, которая возведена возле многоквартирного дома на Мунчештском шоссе.

Работы выполняются муниципальными службами на средства, предоставленные строительной компанией, которая возвела поблизости многоэтажные жилые дома, сообщил Чебан.

Кроме того, проведены замена и перенос коммуникаций на Мунчештском шоссе и в периметре улицы Четатя Албэ.

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Теги:
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