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Александр Стояногло

Александр Стояногло назначил нового временного главу прокуратуры Гагаузии

© Photo : Procuratura Generală a Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30694480/aleksandr-stoyanoglo-naznachil-novogo-vremennogo-glavu-prokuratury-gagauzii.html

В высших органах судебной системы Молдовы два новых назначения. Виктор Кылчик временно возглавил прокуратуру Гагаузии, а Василе Левицкий стал и.о. замглавы Антикоррупционной прокуратуры.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. На должность Главного прокурора АТО Гагаузия временно назначен Виктор Кылчик – прокурор в том же территориальном подразделении. Соответствующий указ был подписан Генеральным прокурором Молдовы Александром Стояногло.

Врио заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры стал Василе Левицкий. До сих пор он занимал пост прокурора в прокуратуре Кишинева.

Спецоперация.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Массовые нарушения: Стояногло рассказал, что творилось в прокуратурах
Оба специалиста вернулись в систему органов прокуратуры недавно, после того, как ушли в отставку в 2014 году. 18 июня сего года Высший совет прокуроров объявил Кылчика и Левицкого победителями конкурсов и восстановил на вакантных должностях в прокуратурах Гагаузии и Кишинева, соответственно.

У Виктора Кылчика 16-летний стаж работы в системе прокуратуры. Он занимал различные посты в ее руководстве на уровне АТО Гагаузия, а в период 2004-2014 годов возглавлял прокуратуру Вулканештского района.

Василе Левицкий проработал в органах прокуратуры 20 лет, в том числе, в муниципии Бельцы, в столичном секторе Рышкановка, а между 2004 и 2014 годами занимал пост замглавы Антикоррупционной прокуратуры.

Назначения действительны до проведения конкурса на эти должности.

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