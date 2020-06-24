Александр Стояногло назначил нового временного главу прокуратуры Гагаузии

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. На должность Главного прокурора АТО Гагаузия временно назначен Виктор Кылчик – прокурор в том же территориальном подразделении. Соответствующий указ был подписан Генеральным прокурором Молдовы Александром Стояногло.
Врио заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры стал Василе Левицкий. До сих пор он занимал пост прокурора в прокуратуре Кишинева.
У Виктора Кылчика 16-летний стаж работы в системе прокуратуры. Он занимал различные посты в ее руководстве на уровне АТО Гагаузия, а в период 2004-2014 годов возглавлял прокуратуру Вулканештского района.
Василе Левицкий проработал в органах прокуратуры 20 лет, в том числе, в муниципии Бельцы, в столичном секторе Рышкановка, а между 2004 и 2014 годами занимал пост замглавы Антикоррупционной прокуратуры.
Назначения действительны до проведения конкурса на эти должности.
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