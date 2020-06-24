Поправки к УК: неисполнение решений КС может быть приравнено к преступлению

Проект нормы предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Санкции будут распространяться исключительно на должностных лиц.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Депутат Платформы "ДА" Игорь Мунтяну зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс конституционной юрисдикции. Норма предусматривает наказание для должностных лиц, которые не соблюдают решения Конституционного суда.

"Задача законопроекта — развитие конституционного поля и укрепление правового государства для улучшения области правовых отношений в целях соблюдения отзывов и решений Конституционного суда", - гласит текст пояснительной записки.

Таким образом, автор законопроекта предлагает закрепить в Уголовном кодексе наказание за "умышленное неисполнение решений и отзывов Конституционного суда должностным лицом". Норма предусматривает санкции в виде штрафа от 650-850 условных единиц, работы в пользу общества от 180 до 240 часов, тюрьмы до трех лет и запрета занимать определенные должности от 2 до 5 лет.

Однако уголовное наказание в отношении должностных лиц последует только в случае "рецидива". Это следует из поправок к Кодексу конституционной юрисдикции:

"Умышленное неисполнение решений и отзывов Конституционного суда должностным лицом, если оно было допущено после административных санкций, наказывается согласно уголовному законодательству", - гласит текст поправок.

Текущее законодательство не предусматривает наказания за неисполнение решений Конституционного суда. Однако, оно предусматривает правонарушение за неуважение КС. Но в этом случае санкции более гуманные — штраф до 30 условных единиц для физических лиц и до 60 условных единиц для должностных лиц.

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