Еще одна угроза: из-за разлива Днестра в Приднестровье создают Оперштаб

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. В Приднестровье создают Оперативный штаб, который будет координировать действия всех структур для предотвращения риска возникновения паводков. Указ о формировании такого центра подписал лидер региона Вадим Красносельский.
"Уровень воды в реке Днестр поднялся из-за большого количества осадков в верховье бассейна реки. В целях сосредоточения всех сил и средств для устранения возможных последствий и нормализации обстановки в кратчайшие сроки организуется Оперштаб", - поясняется в документе.
При этом штаб должен поддерживать в постоянной готовности силы и средства для проведения спасательных работ, для ликвидации последствий наводнения,организовывать сбор информации по текущей ситуации в круглосуточном режиме.
Оперштаб также обязан обеспечить планирование эвакуационных мероприятий из зон предполагаемого подтопления (затопления). При этом особое внимание будет уделено лагерям отдыха и оздоровления. Кроме того, необходимо будет подготовить предложения по проведению упреждающей эвакуации населения.
Новый центр по оперативному реагированию возглавит глава МВД Приднестровья Руслан Мова.
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