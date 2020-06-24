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Днестр.

Еще одна угроза: из-за разлива Днестра в Приднестровье создают Оперштаб

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30696512/esche-odna-ugroza-iz-za-razliva-dnestra-v-pridnestrove-sozdayut-opershtab.html

Такой центр необходим для того, чтобы нормализовать обстановку, и в случае чрезвычайного положения, принять вовремя важные решения.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. В Приднестровье создают Оперативный штаб, который будет координировать действия всех структур для предотвращения риска возникновения паводков. Указ о формировании такого центра подписал лидер региона Вадим Красносельский.

"Уровень воды в реке Днестр поднялся из-за большого количества осадков в верховье бассейна реки. В целях сосредоточения всех сил и средств для устранения возможных последствий и нормализации обстановки в кратчайшие сроки организуется Оперштаб", - поясняется в документе.

Водохранилище Костешты-Стынка
© Photo : Facebook / Costel Alexe
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Оперштабу в частности предписано организовать установку точек контроля на протяжении всей реки для тем, чтобы можно следить за подъемом уровня воды. Также вменяется в обязанность обеспечить контроль за состоянием дамб для того, чтобы своевременно выявить угрозы выхода реки из берегов на отдельных участках, а также провести срочные работы по их дополнительному укреплению.

При этом штаб должен поддерживать в постоянной готовности силы и средства для проведения спасательных работ, для ликвидации последствий наводнения,организовывать сбор информации по текущей ситуации в круглосуточном режиме.

Оперштаб также обязан обеспечить планирование эвакуационных мероприятий из зон предполагаемого подтопления (затопления). При этом особое внимание будет уделено лагерям отдыха и оздоровления. Кроме того, необходимо будет подготовить предложения по проведению упреждающей эвакуации населения.

Новый центр по оперативному реагированию возглавит глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

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Теги:
подтопление, риски затопления, затопление, паводок, Днестр, река Днестр, Приднестровье


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