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Последствия ливней в Яловенском районе

Гидрологи предупреждают о повышении уровня воды в Пруте

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30697330/gidrologi-preduprezhdayut-o-povyshenii-urovnya-vody-v-prute.html

После прошедших в верховьях Прута ливневых дождей ожидается, что ряд населенных пунктов на территории Молдовы окажутся в зоне риска.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В связи с сильными ливнями, прошедшими на Украине в верховьях бассейна реки Прут, Гидрологический центр РМ предупреждает, что в период до 29 июня будет наблюдаться повышение уровня воды на участке село Крива - город Костешты-Стынка. Подъем воды ожидается в пределах 1,8-2 метров по сравнению с положением, зарегистрированным 23 июня.

Премьер-министр Ион Кику посетил гидроэнергетический узел Костешты-Стынка.
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Премьер изучил риск наводнений в рабочей поездке на гидроузел Костешты-Стынка

В этих условиях не исключено подтопление сел в Бричанском и Единецком районах, которые расположены в пойме Прута. По распоряжению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут проведены заседания районных комиссий, которым предстоит разработать меры защиты населенных пунктов от наводнения.

Представителям местных органов власти поставлена задача по оценке состояния состояние защитных дамб, созданию постов наблюдения за уровнем воды и информированию населения в случае возникновения опасности.

В среду премьер-министр Ион Кику посетил гидроузел Костешты-Стынка, где обсудил с представителями уполномоченных государственных органов ситуацию в контексте возможного наводнения. Премьер-министр призвал использовать опыт, накопленный во время наводнений 2008 и 2012 годов. Кику также отметил, что в Резервном фонде правительства аккумулированы средства, которые будут использованы в случае необходимости для борьбы с наводнениями. Он призвал мобилизовать все ответственные государственные органы для управления ситуацией.

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Теги:
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