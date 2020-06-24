Минздрав: в Молдове подтверждены 364 новых случая COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 15 тысяч 78.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Еще 364 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За минувшие 24 часа проведены тысяча 98 тестов, при этом повторно - 441. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 42 сотрудников системы здравоохранения.

За последние сутки излечились 188 человек, а 5 скончались.

В тяжелом состоянии находятся 416 пациентов, из них 23 подключены к ИВЛ.

Общее число выздоровевших достигло 8 тысяч 400, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 495.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova