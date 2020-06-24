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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

Минздрав: в Молдове подтверждены 364 новых случая COVID-19

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1425)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30702688/minzdrav-v-moldove-podtverzhden--novyy-sluchay-covid-19.html

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 15 тысяч 78.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Еще 364 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Osmatesco
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За минувшие 24 часа проведены тысяча 98 тестов, при этом повторно - 441. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 42 сотрудников системы здравоохранения.

За последние сутки излечились 188 человек, а 5 скончались.

В тяжелом состоянии находятся 416 пациентов, из них 23 подключены к ИВЛ. 

Общее число выздоровевших достигло 8 тысяч 400, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 495.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1425)

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