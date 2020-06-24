Кабмин обсудит состояние гидроузла Костешты-Стынка на спецзаседании

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Правительство специально соберется для обсуждения технического состояния гидроузла Костешты-Стынка. Об этом во время заседания кабинета министра в среду заявил премьер Ион Кику.
"Мы обсудили степень подготовки властей и населения в случае наводнений. В Бричанском районе от паводка уже пострадали некоторые населенные пункты", - сообщил Кику.
Он подчеркнул, что необходимо предпринять все меры для защиты населения. Премьер добавил, что в некоторых населенных пунктах уже ведется эвакуация населения.
"Следует следить за погодой, чтобы не допустить человеческих жертв", - добавил премьер.
Кику подчеркнул, что на следующей неделе будет созвано заседание, посвященное надежности гидроузла Костештской ГЭС.
"Это сложная промышленная конструкция, а государство не обращало внимание на его техническое состояние", - добавил премьер.
Тем временем, в Гидрологическом центре РМ сообщили, что в период до 29 июня будет наблюдаться повышение уровня воды на участке села Крива - города Костешты-Стынка.
Источник не исключил подтопления ряда сел в Бричанском и Единецком районах, которые расположены в пойме Прута. По распоряжению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут проведены заседания районных комиссий, которым предстоит разработать меры защиты населенных пунктов от наводнения.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>