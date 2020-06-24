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Костештское водохранилище.

Кабмин обсудит состояние гидроузла Костешты-Стынка на спецзаседании

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30703092/kabmin-obsudit-sostoyanie-gidrouzla-kosteshty-stynka-na-spetszasedanii.html

К настоящему моменту в некоторых населенных пунктах, расположенных на берегу реки Прут, уже ведется эвакуация населения из-за угрозы наводнения.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Правительство специально соберется для обсуждения технического состояния гидроузла Костешты-Стынка. Об этом во время заседания кабинета министра в среду заявил премьер Ион Кику.   

"Мы обсудили степень подготовки властей и населения в случае наводнений. В Бричанском районе от паводка уже пострадали некоторые населенные пункты", - сообщил Кику.

Он подчеркнул, что необходимо предпринять все меры для защиты населения. Премьер добавил, что в некоторых населенных пунктах уже ведется эвакуация населения.

"Следует следить за погодой, чтобы не допустить человеческих жертв", - добавил премьер.

Кику подчеркнул, что на следующей неделе будет созвано заседание, посвященное надежности гидроузла Костештской ГЭС.

"Это сложная промышленная конструкция, а государство не обращало внимание на его техническое состояние", - добавил премьер.

Премьер-министр Ион Кику посетил гидроэнергетический узел Костешты-Стынка.
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Премьер изучил риск наводнений в рабочей поездке на гидроузел Костешты-Стынка
В среду Кику посетил гидроузел Костешты-Стынка, где обсудил с представителями уполномоченных государственных органов ситуацию в контексте возможного наводнения. Премьер-министр призвал использовать опыт, накопленный во время наводнений 2008 и 2012 годов. Кику также отметил, что в Резервном фонде правительства аккумулированы средства, которые будут использованы в случае необходимости для борьбы с наводнениями. Он призвал мобилизовать все ответственные государственные органы для управления ситуацией.

Тем временем, в Гидрологическом центре РМ сообщили, что в период до 29 июня будет наблюдаться повышение уровня воды на участке села Крива - города Костешты-Стынка.

Источник не исключил подтопления ряда сел в Бричанском и Единецком районах, которые расположены в пойме Прута. По распоряжению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут проведены заседания районных комиссий, которым предстоит разработать меры защиты населенных пунктов от наводнения.

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