Какие районы Приднестровья находятся под угрозой подтопления

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. Существует угроза подтопления населенных пунктов в Каменском, Рыбницком и Слободзейском районе. По словам руководителя регионального Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) Вадима Шмаленко, предпринимаются все возможные меры, чтобы минимизировать предполагаемые последствия паводков, сообщили в пресс-службе МВД.

"Проводится круглосуточный мониторинг реки Днестр. Выставлены более 20 наблюдательных постов, на которых круглосуточно дежурят спасатели", - сообщил он.

Показатели по гидропостам снимаются три раза в день. Информация потом оперативно поступает в дежурную службу.

Кроме этого, проводится уточнение расчетов, а также сил и средств, необходимых для ликвидации возможного подтопления населенных пунктов.

Как сказал глава ГУЧС, Днестровская ГЭС, которая находится в верховьях реки на территории Украины, 23 июня сделала сброс на уровне 1,5 кубометров в секунду, а 24 июня увеличила его до двух тысяч.

"Это произошло из-за того, что в верховьях реки в Карпатах идут обильные дожди. В связи с чем, Дубоссарская ГЭС также увеличила сброс до 1450 кубометров в секунду", - пояснил Шмаленко.

Как сообщили в МВД, к утру сотрудники Дубоссарской ГЭС переведут работу станции на попуск до 1800 кубометров воды в секунду.

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