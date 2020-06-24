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Река Бык нуждается в очистке.

Река Бык - в эпицентре внимания: примар Кишинева сообщил о кардинальных мерах

Primăria Chişinău
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200624/30708966/primar-chisinau-soobschil-o-kardinalnykh-izmeneniyakh-v-stolitse.html

Для решения старой проблемы, с которой сталкивается молдавская столица, была создана рабочая группа и выработан план действий.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Глава городской администрации Ион Чебан сообщил, что русло реки Бык будет очищено в максимально сжатые сроки.

По его словам, это не делалось годами, лишь на одном участке провели работы в 2013 году. Эта проблема плюс плохо функционирующая ливневая канализация, как отметил градоначальник, провоцируют регулярное затопление как улицы Албишоара, так и других зон города.

"Чтобы решить эту очень старую проблему, мы создали рабочую группу, которая проверила реку Бык. В группу вошли специалисты из примэрии, экологи, а также представители столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Им предстояло определить наиболее разумные решения", – сказал Чебан.

Он пояснил, что в ходе нескольких заседаний специалисты, разработавшие проект по очистке русла реки Бык, и представители примэрии согласились с необходимостью очистки русла и постоянного наблюдения за ним для предотвращения наводнений.

Решено:

  • на участке от улицы М. Витязул до улицы Фередеулуй следует очистить решетки коллекторов, каналы общественной сети ливневой канализации и саму реку;
  • децентрализованные специализированные службы примэрии Кишинева в течение 7 дней определят меры, необходимые для предотвращения наводнений на территории Кишинева, в том числе и по очистке русла и поддержанию в рабочем состоянии общественной сети ливневой канализации;
  • все профильные управления вместе с проектными институтами пересмотрят и обновят план и смету по очистке русла реки Бык в контексте предстоящего ремонта проезжей части улицы Албишоара;
  • главное управление общественного транспорта и путей сообщения до 10 июля 2020 года завершит разработку и представит на утверждение план мер по предотвращению паводков в Кишиневе.

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