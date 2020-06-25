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Судебный молоток

В Молдове может появиться новый суд — антикоррупционный

© CC0 / Pixabay / Activedia
Общество
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14010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30638537/v-moldove-mozhet-poyavitsya-novyj-sud-antikorrupcionnyj.html

Под юрисдикцию новой инстанции будут подпадать уголовные дела, связанные с коррупцией, а также сопутствующие взяточничеству преступления.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Депутаты парламентской группы Pro Moldova разработали проект органического закона об учреждении в республике узкопрофильной судебной инстанции. 

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© Photo : Centrul Național Anticorupție
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Из проекта следует, что новая инстанция будет частью молдавской судебной системой. Суд будет специализироваться на рассмотрении уголовных дел, касающихся взяточничества, а также сопутствующих преступлений.

Согласно проекту, новое учреждение будет рассматривать уголовные процессы в судах первой и второй инстанций. Вместе с тем, оговорено, что орган будет расположен в Кишиневе, однако его юрисдикция будет распространяться на всю республику.

Также в норме оговорены статус и механизм избрания служителей Фемиды. В общих чертах они соответствуют статусу и процедуре избрания судей общей юрисдикции, но с некоторыми оговорками. В частности, проект предусматривает учреждение подведомственного Высшему совету магистратуры (ВСМ) совета международных экспертов.

Предполагается, что судьи Антикоррупционного суда будут назначаться в ходе общего собрания ВСМ и совета международных экспертов.

Авторы законопроекта утверждают, что отсутствие специализированного суда не позволяет оперативно улучшить практику борьбы с коррупционным деяниями:

"Из-за перегруженности судов общей юрисдикции резонансные коррупционные дела редко рассматриваются достаточно оперативно, а приговоры не всегда соответствуют тяжести преступления".

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© CC0 / Pixabay / pasja1000
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Вместе с тем, экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский сообщил для Sputnik Молдова, что такого рода инстанция, как правило, является редкостью. По его словам, такой суд был учрежден на Украине, но он себя плохо зарекомендовал. Тем не менее, в существовании такого учреждения есть логика.

"Мы говорим о завершенности цикла. В стране есть Центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционная прокуратура, а последним звеном должен выступить суд. НЦБК занимается оперативной деятельностью, прокуратура - уголовным преследованием, а инстанция - непосредственным рассмотрением этих дел", - отметил Павловский.

Кроме того, эксперт обратил внимание на имиджевый аспект этого вопроса. По его словам, к настоящему моменту суды общей юрисдикции не пользуются доверием в обществе.

"Я подозреваю, что они [авторы законопроекта] преследуют цель учредить новую инстанцию с новыми судьями, которые не скомпрометировали себя", -  добавил бывший судья ЕСПЧ.

В 2019 году в результате реорганизации судебной системы пять территориальных судов Кишинева были объединены в один — суд муниципия Кишинев, который был поделен на пять территориальных офисов. Впоследствии между офисами кишиневского суда были распределены зоны правовой специализации.

Так, офис сектора Ботаника специализируется на вопросах банкротства и ликвидации, сектора Буюканы - на уголовных делах, сектора Центр - на вопросах гражданского права, в секторе Чеканы находятся судьи по надзору, а в секторе Рышкановка - судьи, специализирующиеся на административном праве.

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