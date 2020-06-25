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Пункт регистрации транспортных средств. Архивное фото

В Рыбнице возобновил работу пункт регистрации нейтральных номеров для авто

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Приднестровское урегулирование (272)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30676824/rybnitsa-vozobnovil-rabotu-punkt-registratsii-neytralnykh-nomerov-dlya-avto.html

Второй из двух существующих в приднестровском регионе пунктов, где можно получить нейтральные номера, вновь заработал.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Пункт регистрации автомобилей в Рыбнице возобновляет свою работу, которая была приостановлена ​​20 марта после введения в Молдове чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии со всеми эпидемиологическими нормами в территориальном подразделении будут работать три сотрудника Агентства государственных услуг", - сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье заработал пункт по выдаче нейтральных номеров для авто
Всего на территории Приднестровья действуют два пункта регистрации транспортных средств. Один открыт в Рыбнице, другой - в Тирасполе. Он первым и возобновил свою работу 3 июня. Здесь выдают нейтральные номера, которые позволяют приднестровским автомобилистам участвовать в международном движении.

Оба пункта регистрации авто в регионе начали свою деятельность 1 сентября 2018 года и на данный момент зарегистрировали 3 тысячи 801 автомобиль с нейтральными номерами.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (272)

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Теги:
регистрация, авто, нейтральные регистрационные номера


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