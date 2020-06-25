В Рыбнице возобновил работу пункт регистрации нейтральных номеров для авто

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Пункт регистрации автомобилей в Рыбнице возобновляет свою работу, которая была приостановлена 20 марта после введения в Молдове чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.
"В соответствии со всеми эпидемиологическими нормами в территориальном подразделении будут работать три сотрудника Агентства государственных услуг", - сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.
Оба пункта регистрации авто в регионе начали свою деятельность 1 сентября 2018 года и на данный момент зарегистрировали 3 тысячи 801 автомобиль с нейтральными номерами.
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