В Рыбнице возобновил работу пункт регистрации нейтральных номеров для авто

Второй из двух существующих в приднестровском регионе пунктов, где можно получить нейтральные номера, вновь заработал.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Пункт регистрации автомобилей в Рыбнице возобновляет свою работу, которая была приостановлена ​​20 марта после введения в Молдове чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии со всеми эпидемиологическими нормами в территориальном подразделении будут работать три сотрудника Агентства государственных услуг", - сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Всего на территории Приднестровья действуют два пункта регистрации транспортных средств. Один открыт в Рыбнице, другой - в Тирасполе. Он первым и возобновил свою работу 3 июня. Здесь выдают нейтральные номера, которые позволяют приднестровским автомобилистам участвовать в международном движении.

Оба пункта регистрации авто в регионе начали свою деятельность 1 сентября 2018 года и на данный момент зарегистрировали 3 тысячи 801 автомобиль с нейтральными номерами.

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