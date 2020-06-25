Почти полное запустение: молдавское село, в котором осталась лишь два жителя

Бедность и низкий уровень жизни вынудили тысячи молдаван уехать за границу. После них остались лишь пустые дома, а десятки сел существуют только на бумаге.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В селе Шестачь Сынджерейского района проживают всего два человека – монах и священник.

Да и те на глаза досужих визитеров показываться не любят.

Остальные дома пустуют, колодцы высохли, а сады и огороды заброшены.

Многие подворья заросли бурьяном и кустарниками, и лишь каменистая дорога, ведущая к монастырю, напоминает о том, что здесь живут люди.

Молдова является одной из самых стремительно пустеющих стран Европы. В республике насчитывается несколько десятков исчезающих сел.

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