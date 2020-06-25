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Почти полное запустение: молдавское село, в котором осталась лишь два жителя

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  • Этим колодцем уже много лет никто не пользовался, а ведро проржавело
  • Погреб, находящийся на грани разрушения
  • На порог этого дома уже много лет не ступала нога человека
  • Заброшенный дом в селе полностью зарос бурьяном
  • Дерево на воротах начинает подгнивать
  • На окнах виднеются старые занавески, а одна из стен дома на грани разрушения
  • Замок на двери дома, где больше никто не живет
  • Раньше здесь была кладовка, сейчас только руины из глины
  • Некоторые дома заросли так, что и дверь теперь не отыщешь
  • Почти полностью разрушенные кладовка и погреб
  • И об этом доме давно никто не заботился
  • Дожди и солнце сделали свое дело – краска на доме выгорела и поблекла
  • Раньше здесь был дом, а сейчас только нагромождение глины и прутьев
  • Ворота дома заросли сорной травой
  • Этот подвал расположен прямо на въезде в село Шестачь
  • Первый дом в селе – он зарос кустарником настолько, что не виден с дороги
  • Этот дом остался и вовсе без крыльца
© Sputnik / Cătălina Cernei
Этим колодцем уже много лет никто не пользовался, а ведро проржавело.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30688425/ischezayuschie-sela-moldovy--foto.html

Бедность и низкий уровень жизни вынудили тысячи молдаван уехать за границу. После них остались лишь пустые дома, а десятки сел существуют только на бумаге.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В селе Шестачь Сынджерейского района проживают всего два человека – монах и священник.

Виктор Мокану
© Sputnik / Rodion Proca
Мокану: каждый третий дом в молдавских селах пустует

Да и те на глаза досужих визитеров показываться не любят.

Остальные дома пустуют, колодцы высохли, а сады и огороды заброшены.

Многие подворья заросли бурьяном и кустарниками, и лишь каменистая дорога, ведущая к монастырю, напоминает о том, что здесь живут люди.

Молдова является одной из самых стремительно пустеющих стран Европы. В республике насчитывается несколько десятков исчезающих сел.

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