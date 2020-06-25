Почти полное запустение: молдавское село, в котором осталась лишь два жителя

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В селе Шестачь Сынджерейского района проживают всего два человека – монах и священник.
Да и те на глаза досужих визитеров показываться не любят.
Остальные дома пустуют, колодцы высохли, а сады и огороды заброшены.
Многие подворья заросли бурьяном и кустарниками, и лишь каменистая дорога, ведущая к монастырю, напоминает о том, что здесь живут люди.
Молдова является одной из самых стремительно пустеющих стран Европы. В республике насчитывается несколько десятков исчезающих сел.
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