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Что там к пятке прицепилось?

НАОЗ предупреждает: купание в кишиневских водоемах опасно для здоровья

© AP Photo / Wayne Parry
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30693882/naoz-preduprezhdaet-kupanie-v-kishinevskikh-vodoemakh-opasno-dlya-zdorovya.html

В зонах отдыха в воде и в песке зашкаливает концентрация микроорганизмов, способных вызвать опасные инфекционные заболевания.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) обратилось к жителям Кишинева с предупреждением — купаться в городских водоемах не рекомендуется из-за несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Сотрудники спасательной службы несут дежурство.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Спасатели заступили на посты: купальный сезон открыт

В то же время НАОЗ подчеркивает, что во время пандемии COVID-19 доступ к зонам отдыха, включая купание, в любом случае запрещен.

Согласно результатам лабораторных исследований качества воды, проведенных специалистами в течение июня, в озерах страны было обнаружено присутствие кишечных бактерий и кишечной палочки, которые представляют повышенный риск для здоровья.

А в водоемах в зоне отдыха "Ватра" был обнаружен холерный вибрион.

Загрязнение песка на пляжах в зонах отдыха объясняется большим количеством бездомных животных, сообщает НАОЗ. Так, в зонах отдыха "Ватра" и "Вадул-луй-Водэ" в пробах песка были обнаружены микроорганизмы, которые могут вызывать токсокароз - опасное паразитарное заболевание. Кроме того, бытовые отходы, оставленные населением после отдыха, негативно влияют на качество песка, почвы и воды в озерах.

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Теги:
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