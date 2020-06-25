12:55 25 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.34
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Остановка общественного транспорта

В Приднестровье возобновляются пригородные перевозки

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1429)
105 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30694184/pridnestrove-vozobnovlyayutsya-prigorodnye-perevozki.html

Новое послабление карантина предоставляет приднестровцам некоторую свободу передвижения, однако не до каждого еще населенного пункта они смогут добраться.

ТИРАСПОЛЬ, 25 июня – Sputnik. С 24 июня в Приднестровье возобновляется движение пригородных маршрутов. Таким образом, у жителей региона появилась возможность передвижения в пределах района. А вот добраться из Тирасполя, к примеру, в Дубоссары, Рыбницу или Каменку на общественном транспорте пока будет нельзя.

"Согласно правилам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, пригородные перевозки – это любой маршрут протяженностью до 50 километров. Это маршруты из районного центра в села района и обратно", - пояснил начальник управления транспорта Минэкономразвития Дмитрий Лунгу.

Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в Университетской клинической больнице №2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
© Sputnik / Владимир Песня
Намерены ли в Приднестровье ужесточить карантинные меры
Как сообщили в Оперативном штабе, со среды из Тирасполя на линии вышли маршрутные такси в направлении Первомайска, Днестровска и Слободзеи, в Копанку и Кременчуг, маршрутки, связывающие райцентры и населенные пункты района, а также долгожданная "двадцатка" – та, что соединяет главный город региона с Бендерами.

Правила перевозок в режиме карантина остаются прежними: маски – обязательны для всех, пассажиры - только на посадочных местах. Соблюдение карантинных мер будут проверять правоохранители.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1429)

По теме

Минэкономики: около трети пассажиров не носят маски в транспорте
Новые послабления и запреты: транспорт, рестораны и зоны отдыха
Теги:
перевозки, пассажироперевозки, пригород, пригороды, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участие молдавской делегации в параде Победы в Москве.
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото
Как прошел парад Победы в Москве.
Как прошел парад Победы в Москве
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться