В Приднестровье возобновляются пригородные перевозки

Новое послабление карантина предоставляет приднестровцам некоторую свободу передвижения, однако не до каждого еще населенного пункта они смогут добраться.

ТИРАСПОЛЬ, 25 июня – Sputnik. С 24 июня в Приднестровье возобновляется движение пригородных маршрутов. Таким образом, у жителей региона появилась возможность передвижения в пределах района. А вот добраться из Тирасполя, к примеру, в Дубоссары, Рыбницу или Каменку на общественном транспорте пока будет нельзя.

"Согласно правилам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, пригородные перевозки – это любой маршрут протяженностью до 50 километров. Это маршруты из районного центра в села района и обратно", - пояснил начальник управления транспорта Минэкономразвития Дмитрий Лунгу.

Как сообщили в Оперативном штабе, со среды из Тирасполя на линии вышли маршрутные такси в направлении Первомайска, Днестровска и Слободзеи, в Копанку и Кременчуг, маршрутки, связывающие райцентры и населенные пункты района, а также долгожданная "двадцатка" – та, что соединяет главный город региона с Бендерами.

Правила перевозок в режиме карантина остаются прежними: маски – обязательны для всех, пассажиры - только на посадочных местах. Соблюдение карантинных мер будут проверять правоохранители.

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