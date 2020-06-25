Примэрия Кишинева намерена устранять нарушения, выявленные аудиторами

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан потребует от структурных подразделений местных органов власти представлять отчеты об устранении нарушений, обнаруженных при проведении аудита. Об этом градоначальник сообщил в своем посте в соцсетях.
"Эти отчеты должны периодически представляться во время оперативных заседаний, а если нарушения не будут устранены, то ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнул он.
"Я был удивлен, узнав, что впервые примар муниципия Кишинев согласился участвовать в таком заседании. Вызывает сожаление тот факт, что, по данным Счетной палаты, на протяжении многих лет не принимались во внимание аудиторские отчеты, хотя в деятельности муниципальных подразделений было выявлено множество нарушений", - сказал Чебан.
Примар напомнил: в феврале он распорядился, чтобы все рекомендации любых аудиторских отчетов были приняты во внимание, а выявленные нарушения устранили.
В четверг, 25 июня, в муниципальном совете Кишинева заслушают отчет о финансовом аудите за 2017 год.
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