Примэрия Кишинева намерена устранять нарушения, выявленные аудиторами

Столичный градоначальник хочет внедрить практику, которая доселе не применялась в работе различных структур местной власти.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан потребует от структурных подразделений местных органов власти представлять отчеты об устранении нарушений, обнаруженных при проведении аудита. Об этом градоначальник сообщил в своем посте в соцсетях.

"Эти отчеты должны периодически представляться во время оперативных заседаний, а если нарушения не будут устранены, то ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнул он.

Чебан сообщил, что принял участие в заседании Счетной палаты, где был представлен отчет об аудите, составленном в 2018–2019 годах по работе Главного управления жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства примэрии (мэрии) Кишинева. В нем обозначено немало промахов, сделанных этим подразделением.

"Я был удивлен, узнав, что впервые примар муниципия Кишинев согласился участвовать в таком заседании. Вызывает сожаление тот факт, что, по данным Счетной палаты, на протяжении многих лет не принимались во внимание аудиторские отчеты, хотя в деятельности муниципальных подразделений было выявлено множество нарушений", - сказал Чебан.

Примар напомнил: в феврале он распорядился, чтобы все рекомендации любых аудиторских отчетов были приняты во внимание, а выявленные нарушения устранили.

В четверг, 25 июня, в муниципальном совете Кишинева заслушают отчет о финансовом аудите за 2017 год.

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