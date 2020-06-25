При каких условиях приднестровцам разрешают выезжать за границу в отпуск

Руководитель Кризисного центра прокомментировал ситуацию с возможностью отправиться из региона на отдых в другие страны.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. Сезон отпусков уже начался. Многие приднестровцы мечтают отгулять их в полное удовольствие. Как рассказал руководитель Кризисного центра Вадим Шмаленко, теперь, когда в Приднестровье сняли ЧП и постоянно смягчают условия карантина, в данном вопросе произошли изменения.

"К нам поступает все больше обращений как от турагентств, так и от граждан с просьбой разрешить выезд за пределы региона по ранее приобретенным путевкам. Мы идем людям навстречу", - рассказал он.

Выезд на отдых разрешается только если при этом они предоставят копии всего турпакета.

Такие же требования будут предъявляться к турагентствам. Раз в неделю они будут обязаны предоставлять в Кризисный центр список граждан, которые приобрели у них туры и планируют выезжать за пределы региона на отдых.

С 16 июня режим чрезвычайного положения в Приднестровье прекратился, но карантин продолжает действовать. Ограничительные меры будут сохраняться до тех пор, пока не утратят актуальность из-за пандемии.

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