При каких условиях приднестровцам разрешают выезжать за границу в отпуск

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. Сезон отпусков уже начался. Многие приднестровцы мечтают отгулять их в полное удовольствие. Как рассказал руководитель Кризисного центра Вадим Шмаленко, теперь, когда в Приднестровье сняли ЧП и постоянно смягчают условия карантина, в данном вопросе произошли изменения.
"К нам поступает все больше обращений как от турагентств, так и от граждан с просьбой разрешить выезд за пределы региона по ранее приобретенным путевкам. Мы идем людям навстречу", - рассказал он.
Такие же требования будут предъявляться к турагентствам. Раз в неделю они будут обязаны предоставлять в Кризисный центр список граждан, которые приобрели у них туры и планируют выезжать за пределы региона на отдых.
С 16 июня режим чрезвычайного положения в Приднестровье прекратился, но карантин продолжает действовать. Ограничительные меры будут сохраняться до тех пор, пока не утратят актуальность из-за пандемии.
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