В Молдове появятся новые профессии: какие навыки востребованы на рынке труда

Всего в профтехучилища Молдовы на бюджетной основе в этом году планируют зачислить 8 тысяч 279 студентов.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Молдавские абитуриенты в этом году смогут выбрать одну из нескольких новых профессий. Речь идет о будущих студентах профессионально-технических учебных заведений. Правительство на очередном заседании утвердило решение о государственном заказе по подготовке кадров рабочих специальностей.

Новые специальности, которые появились в списке Министерства образования, культуры и исследований, введены по запросу экономических агентов и учебных заведений. Так, профессия садовода-переработчика ягод появилась в результате запроса профильной ассоциации Pomusoarele Moldova. Сегодня у владельцев плантаций есть спрос на квалифицированную рабочую силу, которая справлялась бы с внедрением новых технологий в производстве и постуборочной инфраструктуре. Обучение этой специальности будет проходить по принципу дуального образования в профессиональной школе города Ниспорены.

В свою очередь AO Moldtelecom испытывает необходимость в квалифицированных техниках по обслуживанию и диагностике оборудования. Поэтому в номенклатуре появилась такая специальность, как техник в коммуникациях.

В индустрии красоты также введена новая профессия, связанная с администрированием работы салонов. Этому ремеслу с нового учебного года будут обучать в колледже Mondostud-Art.

Всего в профтехучилища Молдовы на бюджетной основе в этом году планируют зачислить 8 тысяч 279 человек. Больше всего набирают студентов по таким специальностям, как строительство и гражданская инженерия, транспортные услуги и услуги в области отелей и общественного питания.

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