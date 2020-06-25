Чебан предложил модернизировать столичные школы, детсады и соцучреждения

Глава кишиневской администрации отметил, что столичные власти намерены и далее сосредоточиться на улучшении условий в образовательных учреждениях муниципия.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан предложил модернизировать столичные школы, детские сады и социальные учреждения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Градоначальник рассказал, что у него состоялась встреча с командой Фонда социальных инвестиций Молдовы (ФСИМ) и его директором Юрием Киореску. По словам Чебана, цель этого фонда - объединение усилий для выявления оптимальных решений разнообразных вопросов.

"С помощью различных проектов мы предлагаем определить финансовые средства для ремонта, доступности и улучшения состояния учреждений, а также обеспечения необходимыми материалами", - отметил примар.

До настоящего времени, как пояснил Чебан, при поддержке ФСИМ и финансовой помощи правительства Румынии были проведены ремонтные работы в 28 муниципальных учреждениях, среди которых 26 детских садов, начальная школа и пилотный комплекс лечебного образования "Орфей".

"Мы и далее сосредоточимся на улучшении условий в образовательных учреждениях муниципия", - заключил градоначальник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova