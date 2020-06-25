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Школа.

Чебан предложил модернизировать столичные школы, детсады и соцучреждения

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30714052/ceban-predlozhil-modernizirovat-stolichnye-shkoly-detsady-i-sotsuchrezhdeniya.html

Глава кишиневской администрации отметил, что столичные власти намерены и далее сосредоточиться на улучшении условий в образовательных учреждениях муниципия.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан предложил модернизировать столичные школы, детские сады и социальные учреждения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Градоначальник рассказал, что у него состоялась встреча с командой Фонда социальных инвестиций Молдовы (ФСИМ) и его директором Юрием Киореску. По словам Чебана, цель этого фонда - объединение усилий для выявления оптимальных решений разнообразных вопросов.

Обед в детском саду, архивное фото
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"С помощью различных проектов мы предлагаем определить финансовые средства для ремонта, доступности и улучшения состояния учреждений, а также обеспечения необходимыми материалами", - отметил примар.

До настоящего времени, как пояснил Чебан, при поддержке ФСИМ и финансовой помощи правительства Румынии были проведены ремонтные работы в 28 муниципальных учреждениях, среди которых 26 детских садов, начальная школа и пилотный комплекс лечебного образования "Орфей".

"Мы и далее сосредоточимся на улучшении условий в образовательных учреждениях муниципия", - заключил градоначальник.

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