Чебан предложил модернизировать столичные школы, детсады и соцучреждения

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан предложил модернизировать столичные школы, детские сады и социальные учреждения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Градоначальник рассказал, что у него состоялась встреча с командой Фонда социальных инвестиций Молдовы (ФСИМ) и его директором Юрием Киореску. По словам Чебана, цель этого фонда - объединение усилий для выявления оптимальных решений разнообразных вопросов.
До настоящего времени, как пояснил Чебан, при поддержке ФСИМ и финансовой помощи правительства Румынии были проведены ремонтные работы в 28 муниципальных учреждениях, среди которых 26 детских садов, начальная школа и пилотный комплекс лечебного образования "Орфей".
"Мы и далее сосредоточимся на улучшении условий в образовательных учреждениях муниципия", - заключил градоначальник.
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