В Молдове продлили запрет на экспорт медицинских масок

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Правительство Молдовы продлило до 15 июля запрет на экспорт медицинских масок.
Проект был разработан и одобрен в связи с продолжающимся распространением коронавируса в стране и увеличением числа случаев заражения.
"Правительство вправе наложить запрет на экспорт определенных товаров для защиты жизни и здоровья людей", - отметил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.
Глава Минифина обратил внимание на то, что на прошлой неделе сотрудники Государственной налоговой службы провели свыше 60 проверок на корректность процесса формирования цен и соблюдения ограниченной коммерческой надбавки на медицинские маски.
"Лишь в одном случае выявили превышение этой надбавки. Применены санкции. На следующей неделе Налоговая служба проверит импортеров и местных производителей", - добавил Пушкуца.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.
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