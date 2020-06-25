В Молдове продлили запрет на экспорт медицинских масок

Отправка за границу медицинских перчаток и дезинфицирующих средств, на что ранее также распространялся запрет, теперь разрешена.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Правительство Молдовы продлило до 15 июля запрет на экспорт медицинских масок.

Проект был разработан и одобрен в связи с продолжающимся распространением коронавируса в стране и увеличением числа случаев заражения.

"Правительство вправе наложить запрет на экспорт определенных товаров для защиты жизни и здоровья людей", - отметил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

А вот экспорт медицинских перчаток и дезинфицирующих средств, согласно решению кабмина, теперь разрешен.

Глава Минифина обратил внимание на то, что на прошлой неделе сотрудники Государственной налоговой службы провели свыше 60 проверок на корректность процесса формирования цен и соблюдения ограниченной коммерческой надбавки на медицинские маски.

"Лишь в одном случае выявили превышение этой надбавки. Применены санкции. На следующей неделе Налоговая служба проверит импортеров и местных производителей", - добавил Пушкуца.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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