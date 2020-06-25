В Молдове число выздоровевших от COVID-19 достигло 8,6 тысячи человек

Обнародована информация о числе людей, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. К утру четверга общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Молдове достигло 8 тысяч 599 человек. За сутки выписаны еще 199 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 15 тысяч 78, из них тысяча 185 в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 69 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 455 человек, из них 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 64 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 300 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 581, медсестры - 915, фельдшеры - 117, фармацевты - 27, вспомогательный персонал - 660 человек.

За сутки зарегистрированы еще 7 летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество погибших достигло 502.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova