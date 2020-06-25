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Конституция Российской Федерации.

Что нужно знать для участия в голосовании по поправкам в Конституцию России

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30716426/chto-nuzhno-znat-golosovanie-popravki-konstitutsia-russia.html

В Посольстве Российской Федерации в Молдове сообщили, где, как можно проголосовать российским соотечественникам, живущим в Молдове.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Посольством Российской Федерации в Республике Молдова образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Приглашаем вас принять участие в голосовании, которое состоится 1 июля 2020 года с 08.00 до 20.00 часов на участках, расположенных в Кишиневе и Тирасполе", - отметили в посольстве.

Где находятся участки?

Участок № 8204 будет расположен в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)23-49-42 (до 1 июля), +373(22)22-62-42 (1 июля).

Участок № 8206 разместится на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353385537 (до 1 июля), +71037353397124 (1 июля).

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В посольстве также рекомендуют ознакомиться с текстами Конституции Российской Федерации и Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

Что необходимо иметь при себе, и о чем быть в курсе?

Для получения бюллетеня для голосования в день обращения гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

На территории участков будут предприняты все меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного для здоровья всех участников процесса голосования.

"В этой связи просим использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. Ношение маски и перчаток в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно", - подчеркнули в посольстве.

Дополнительную информацию по вопросам участия в голосовании каждый может получить на сайтах ЦИК России и конституция2020.рф в разделе "Общероссийское голосование 1 июля 2020", а также по указанным выше телефонам.

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Теги:
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