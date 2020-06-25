Уровень воды в Днестре и обильные осадки: к чему готовятся власти Молдовы

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Ситуацию с уровнем воды в реке Днестр с учетом проливных дождей, которые продолжались на протяжении нескольких дней, и угрозу наводнений обсудили на специальном заседании во главе с премьером Ионом Кику.
Государственное агентство водных ресурсов Украины накануне предоставило информацию о дебете реки. На 04.00 утра 24 июня расход воды на Днестре на гидрологических постах Галич и Залещики составлял 3 тысячи 480 кубометров в секунду и тысячу 560 кубометров в секунду, соответственно. В связи с чем был откорректирован режим работы Днестровского водохранилища и увеличен сброс воды до 1800-1850 кубометров в секунду с последующим увеличением с 10.00 до 2000-2050 кубометров в секунду.
По мнению метеорологов, ситуация улучшается, осадки на Украине обильные, но становятся реже, однако существует риск выхода воды из реки.
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На протяжении 24 июня в Атаках уровень вырос на 3,5 метра. Это привело к необходимости принятия профилактических мер в городе Вэлчинец, Окницкого района, чтобы предотвратить подтопление.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы прогнозирует, что с 24 июня по 2 июля ожидается подъем уровня воды на отрезке села Наславча – города Дубоссары - на 2-3,2 метра, а на отрезке города Дубоссары – села Талмаза - на 2,5- 3,4 метра.
"На участке Наславча–Дубоссары на данный момент нет серьезных рисков, за исключением города Сороки, где может быть подтоплена и частично заблокирована канализационная система", - отметили в правительстве.
Глава правительства Молдовы потребовал мобилизовать все необходимые ресурсы и следить за ситуацией вместе с местными властями.
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"Необходимо принять меры, чтобы минимизировать последствия возможных наводнений. Убедитесь, что люди, чьи домохозяйства находятся в зонах риска, будут вовремя эвакуированы. Будем действовать быстро и организованно – использовать материалы, технику и специалистов там, где это необходимо", - сказал Кику.
Глава кабмина обратил внимание и на необходимость оценки ущерба, который понесли населенные пункты в результате наводнений.
В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".
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