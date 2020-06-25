Уровень воды в Днестре и обильные осадки: к чему готовятся власти Молдовы

Ситуация с уровнем воды в Днестре стала поводом для обсуждения этой проблемы на специальном заседании с участием главы правительства.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Ситуацию с уровнем воды в реке Днестр с учетом проливных дождей, которые продолжались на протяжении нескольких дней, и угрозу наводнений обсудили на специальном заседании во главе с премьером Ионом Кику.

Государственное агентство водных ресурсов Украины накануне предоставило информацию о дебете реки. На 04.00 утра 24 июня расход воды на Днестре на гидрологических постах Галич и Залещики составлял 3 тысячи 480 кубометров в секунду и тысячу 560 кубометров в секунду, соответственно. В связи с чем был откорректирован режим работы Днестровского водохранилища и увеличен сброс воды до 1800-1850 кубометров в секунду с последующим увеличением с 10.00 до 2000-2050 кубометров в секунду.

По мнению метеорологов, ситуация улучшается, осадки на Украине обильные, но становятся реже, однако существует риск выхода воды из реки.

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Руководство Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы сообщило, что изменение работы гидравлических узлов Новоднестровска и Дубоссар привело к значительному повышению уровня воды.

На протяжении 24 июня в Атаках уровень вырос на 3,5 метра. Это привело к необходимости принятия профилактических мер в городе Вэлчинец, Окницкого района, чтобы предотвратить подтопление.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы прогнозирует, что с 24 июня по 2 июля ожидается подъем уровня воды на отрезке села Наславча – города Дубоссары - на 2-3,2 метра, а на отрезке города Дубоссары – села Талмаза - на 2,5- 3,4 метра.

"На участке Наславча–Дубоссары на данный момент нет серьезных рисков, за исключением города Сороки, где может быть подтоплена и частично заблокирована канализационная система", - отметили в правительстве.

Спасатели постоянно контактируют с местными властями и находятся в процессе мобилизации необходимых ресурсов для управления ситуацией и максимального сокращения последствий. Для защиты зоны отдыха на Днестре специалисты Инспектората приготовили мобильную защитную дамбу, которую можно установить в кратчайшие сроки.

Глава правительства Молдовы потребовал мобилизовать все необходимые ресурсы и следить за ситуацией вместе с местными властями.

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"Необходимо принять меры, чтобы минимизировать последствия возможных наводнений. Убедитесь, что люди, чьи домохозяйства находятся в зонах риска, будут вовремя эвакуированы. Будем действовать быстро и организованно – использовать материалы, технику и специалистов там, где это необходимо", - сказал Кику.

По словам премьера, специалисты должны работать и с дамбами, построенными в предыдущие годы и разрушенными местными жителями. "Дамбы – это государственные инвестиции в безопасность населенных пунктов, они должны быть защищены местными властями", - отметил Кику.

Глава кабмина обратил внимание и на необходимость оценки ущерба, который понесли населенные пункты в результате наводнений.

В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

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