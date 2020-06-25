Данные полиции: халатность водителей приводит к жертвам на трассах Молдовы

Несмотря на то, что в результате агрессивного вождения на дорогах республики в первом полугодии 2020-го погибли десятки людей, некоторые автолюбители продолжают подвергать опасности здоровье других участников движения.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. За первые шесть месяцев нынешнего года в Молдове жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 42 человека, сотни получили травмы. Таковы данные, представленные Генеральным инспекторатом полиции в четверг.

Всего за минувшие полгода в стране патрульные зарегистрировали 232 ДТП, которые случились по причине превышения скорости водителями и несоблюдения правил дорожного движения.

"Несмотря на это, многие водители в республике равнодушно относятся к рискам на дорогах", - говорится в сообщении.

Не пугает нарушителей даже лишение водительских прав и фактическая невозможность доставить своих близких до места назначения, добавили в Генинспекторате.

У одного из автоводителей и вовсе вызвали возмущение действия полицейских, которые хотели остановить лихача за превышение скорости на одной из улиц молдавской столицы. Водитель автомашины марки BMW наоборот надавил на педаль акселератора, когда патрульные потребовали его остановиться у обочины.

"Была организована операция по задержанию водителя, который проигнорировал требование сотрудников Национального инспектората патрулирования остановиться на пересечении улиц Чуфля и Букурешть. Патрульному экипажу удалось остановить его лишь в секторе Ботаника на перекрестке проспекта Дачия и улицы Христо Ботева", - сказано в информации полиции.

При проверке выяснилось, что мужчина находился за рулем автомобиля с иностранными номерными знаками без водительского удостоверения, однако экспертиза показала, что он не был в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании, как сообщили правоохранители, мужчина вел себя агрессивно, а сотрудникам полиции пришлось задержать его и надеть наручники. Машина была отправлена на штрафную стоянку.

Советы автоэкспертов

В генеральном инспекторате полиции Молдовы еще раз напомнили всем участникам дорожного движения, что халатность на трассах приводит к трагедиям. Все участники дорожного движения, подвергающие опасности жизнь и здоровье других автолюбителей и пешеходов, будут строго караться в соответствии с действующим законодательством страны.

Между тем, нервных ситуаций и разборок на дороге можно избежать, если знать ряд "золотых" правил для автомобилистов.

Перестраиваясь с полосы на другую, совершая маневр при торможении у обочины или идя на обгон, не забывайте заблаговременно (!) предупредить других участников движения сигналом "поворотников", настаивают автоэксперты.

Даже если впереди, сзади или сбоку движутся опытные водители, внезапное перестроение может стать неожиданностью, скорость их реагирования на возникшие помехи предугадать сложно. Как следствие, может возникнуть ДТП.

Если перестроение происходит без включенных заранее "поворотников", а сзади следует неопытный автомобилист на машине с не совсем хорошими тормозами, ДТП будет крайне трудно избежать.

Одной из распространенных ошибок автолюбителей является попытка проскочить на уже мигающий, разрешающий проезд сигнал светофора. В группе особого риска в этом случае – первые и последние автомобили, скопившиеся на перекрестке.

Более того, согласно ПДД, если водитель попытается проскочить на "желтый свет" и спровоцирует аварийную ситуацию, виновным, естественно, признают именно его. В этой ситуации мудрость "время – деньги" работает в обратном направлении. Лучше переждать несколько минут и начать движение на зеленый сигнал светофора.

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