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Спецодежда медицинского работника

Оперштаб в Приднестровье: новые послабления и заказы на пошив средств защиты

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1432)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30717927/opershtab-v-pridnestrove-novye-poslableniya-i-zakazy-na-poshiv-sredstv-zaschity.html

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, процент пациентов с диагнозом COVID-19, успешно прошедших лечение, растет.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. В Приднестровье намерены возобновить полноценное движение междугороднего общественного транспорта - с соблюдением карантинных требований. А вот с повсеместным открытием детских садов решено повременить.

"Возможен пилотный запуск учреждений системы дошкольного образования в городах, где количество случаев инфицирования местных жителей коронавирусом будет сведено к нулю. Вопрос прорабатывается", - сообщили в Оперативном штабе.

На особом контроле находятся летние оздоровительные лагеря, в которых размещены воспитанники соцучреждений закрытого типа. "Днестровские зори" - в зоне риска с точки зрения паводка. Ситуацию постоянно мониторят, и в случае появления опасности детей экстренно эвакуируют.

Выезд за пределы региона

Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в Университетской клинической больнице №2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
© Sputnik / Владимир Песня
Намерены ли в Приднестровье ужесточить карантинные меры
Жителям Приднестровья по согласованию с Оперштабом разрешено покидать регион для проведения летнего отдыха. Обязательное условие - двухнедельный карантин по возвращении из поездки за рубеж. Такие же условия и для граждан, проживающих в Приднестровье, но работающих на правом берегу Днестра.

"Вояжирование в условиях пандемии недопустимо. По возвращении на родину они обязаны на две недели самоизолироваться", - напомнил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Устранить несправедливость

На заседании Оперативного штаба также обсуждался вопрос о доплатах санитарам, работающим с COVID-инфицированными. Правовая база сейчас предписывает финансовое стимулирование только врачей, медицинских сестер (медбратьев) и фельдшеров, контактирующих с зараженными пациентами. Правительству поручено проработать вопрос, исправив несправедливость.

Ситуация с COVID-19

Улицы после ослабления карантина.
© Sputnik / Aram Nersesyan
Эксперт назвал сроки окончания пандемии COVID-19
В инфекционных госпиталях в Приднестровье на данный момент проходят лечение 159 граждан с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" и 45 человек с подозрением на наличие этого вируса.

Всего за все время исследований среди приднестровцев зарегистрированы тысяча 169 случаев заболевания COVID-19. Умерло 45 человек (летальность сохраняется на уровне 3,8%). Процент выздоровления приближается к 81 (944 человека).

Тесты и средства индивидуальной защиты

Всего на лабораторное исследование направлено 12 тысяч 963 пробы биоматериала. Активно практикуется экспресс-тестирование. Приднестровский Минздрав, благодаря поддержке местного бизнеса, в течение месяца получит еще 10 тысяч экспресс-тестов.

Также одна приднестровская компания взяла на себя очередную поставку перчаток и респираторов, другой заказано 10 тысяч защитных халатов и тысяча комбинезонов для медиков.

"Предприятие приступило к пошиву. Уже через неделю будет готова первая тысяча халатов", - рассказали в Оперштабе.

Весь заказ, если ситуация не потребует экстренности исполнения, планируют выполнить к началу августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1432)

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Теги:
Приднестровье, средства


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