Риск заражения COVID-19 - на рынках и в магазинах Молдовы прошли проверки

В период действующей по всей стране чрезвычайной ситуации в здравоохранении, введенной в связи с риском распространения коронавируса нового типа, госинспекторы проверили, как соблюдаются меры эпидемической безопасности в крупных торговых точках, и не только.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Более двухсот сотрудников Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) провели проверки на рынках и в крупных магазинах столицы, чтобы убедиться, как соблюдаются администрацией этих торговых точек меры безопасности.

"Всего провели 525 рейдов, зарегистрировав 149 нарушений", - об этом заявил Генеральный директор ANSA Владислав Чорич в ходе брифинга.

Особое внимание уделено ситуации на рынках, поскольку именно там наблюдается наибольшее скопление людей, а риск инфицирования COVID-19 велик, добавили в ведомстве.

Проверки затронули и сельскохозяйственные предприятия республики. Предметом контроля стало соблюдение аграриями мер личной гигиены и карантинной безопасности в ходе полевых и садовых работ.

Особое внимание сотрудники ANSA уделили организации полевых кухонь, где крестьян кормят в обеденные часы. Фермерам, заботящимся таким образом о своих сотрудниках, еще раз указали на необходимость строгого соблюдения требований Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Все аграрии должны носить маски, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их спиртосодержащими жидкостями, стараться соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей на одной делянке/участке обрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Также специалисты ANSA предупредили фермеров об опасности массовых отравлений при осуществлении общественного питания в полевых условиях в связи с повышенной температурой воздуха и риском быстрой порчи приготовленного провианта.

В Молдове до 15 июля действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Всех граждан страны призывают избегать мест массового скопления людей, просят носить медицинские маски, соблюдать меры личной гигиены. В общественных местах запрещено находиться группами более 3 человек.

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