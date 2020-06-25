Риск заражения COVID-19 - на рынках и в магазинах Молдовы прошли проверки

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Более двухсот сотрудников Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) провели проверки на рынках и в крупных магазинах столицы, чтобы убедиться, как соблюдаются администрацией этих торговых точек меры безопасности.
"Всего провели 525 рейдов, зарегистрировав 149 нарушений", - об этом заявил Генеральный директор ANSA Владислав Чорич в ходе брифинга.
Проверки затронули и сельскохозяйственные предприятия республики. Предметом контроля стало соблюдение аграриями мер личной гигиены и карантинной безопасности в ходе полевых и садовых работ.
Особое внимание сотрудники ANSA уделили организации полевых кухонь, где крестьян кормят в обеденные часы. Фермерам, заботящимся таким образом о своих сотрудниках, еще раз указали на необходимость строгого соблюдения требований Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Все аграрии должны носить маски, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их спиртосодержащими жидкостями, стараться соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей на одной делянке/участке обрабатываемых сельскохозяйственных земель.
В Молдове до 15 июля действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Всех граждан страны призывают избегать мест массового скопления людей, просят носить медицинские маски, соблюдать меры личной гигиены. В общественных местах запрещено находиться группами более 3 человек.
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